Laura Maria Rypa (30) hat ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi (34) mit einer besonderen Überraschung eine große Freude bereitet: Noch in diesem Jahr reisen die beiden gemeinsam nach New York. In einem Reel auf Instagram zeigt die Influencerin, wie sie dem Sänger im heimischen Wohnzimmer die Reiseunterlagen überreicht und ihm damit nach eigenen Angaben einen seiner größten Träume erfüllt. Lange geplant war die Überraschung offenbar nicht, denn Laura hatte die Flüge und das Hotel erst kurz vorher gebucht. Während Pietro zunächst kaum glauben konnte, was er da in den Händen hielt, wich seine anfängliche Skepsis schnell der Freude. Eine Sache wollte der Musiker allerdings noch wissen: Hatte Laura die Reise selbst finanziert oder war das Geschenk im Rahmen einer Kooperation zustande gekommen? Als ihm die Influencerin versicherte, sämtliche Kosten aus eigener Tasche bezahlt zu haben, zeigte sich Pietro sichtlich gerührt: "Womit hab ich das verdient?"

Für den Aufenthalt in der US-Metropole hat sich Laura bereits einiges einfallen lassen. Neben einem NBA-Spiel und dem Musical "König der Löwen" am Broadway steht auch ein Helikopterflug auf dem Programm, bei dem die beiden New York aus der Vogelperspektive bestaunen können. Darüber hinaus sind ein Abstecher zur Aussichtsplattform Top of the Rock sowie ein Besuch im 9/11 Memorial & Museum geplant. Die Influencerin ist allerdings noch offen für weitere Unternehmungen und bat ihre Community in der Bildunterschrift des Videos um besondere Restauranttipps, Geheimtipps abseits der klassischen Touristenattraktionen und außergewöhnliche Aktivitäten. Pietro hingegen beschäftigte während der Überraschung noch eine ganz andere Frage: Nachdem er sich mehrfach vergewissert hatte, dass Laura es tatsächlich ernst meinte, wollte er wissen, ob sie die Reise zu zweit antreten oder ihre Kinder mitnehmen würden. Eine Antwort darauf bleibt die Influencerin ihren Followern in dem veröffentlichten Clip allerdings schuldig.

Für Laura ist New York längst kein unbekanntes Reiseziel mehr, denn erst vor Kurzem verbrachte sie selbst einige Tage in der US-Metropole. Damals wollte sie Pietro ein Souvenir mitbringen, wurde bei ihrer Suche allerdings nicht ganz fündig: Statt eines Schildes mit seinem Namen entdeckte sie an einem Souvenirstand lediglich eines mit der Aufschrift "Pedro". Schon während ihrer damaligen Reise hatte Pietro scherzhaft nachgefragt, mit wem sie unbedingt einmal nach New York fliegen wolle. Mit der Buchung des gemeinsamen Trips hat Laura ihm nun eine Antwort auf diese Frage gegeben. Zugleich gewährt das Video einen Einblick in das heutige Verhältnis der beiden.

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Imago Laura Maria Rypa bei FAME FIGHTING in der Grugahalle in Essen am 17.10.2026