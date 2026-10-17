Pietro Lombardi und Laura bangen um ihren Mauritius-Urlaub

Eigentlich hatten Pietro Lombardi (34) und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30) einen Traumurlaub im Indischen Ozean geplant: 18 Tage auf Mauritius zusammen mit ihren Jungs Leano und Amelio. Doch die Reise steht jetzt auf der Kippe. Auf der Urlaubsinsel herrscht aktuell der Ausnahmezustand wegen heftiger Proteste gegen die Inflation – inklusive Straßensperren, Plünderungen und nächtlicher Ausgangssperren. "Da ist gerade ein bisschen Krise auf Mauritius", erklärte der Sänger im Podcast "Patchwork Boys". Eine endgültige Entscheidung haben die beiden demnach noch nicht getroffen. "Wir beobachten das jetzt auf jeden Fall", stellte Pietro in der Folge klar. Im Mittelpunkt der Überlegungen stehe vor allem die Sicherheit der beiden kleinen Jungs. Denn ein entspannter Familienurlaub sieht anders aus, wenn abends niemand mehr vor die Tür darf und sich die Lage im Land zuspitzt.

Über das Chaos auf der Insel haben sich Pietro und Laura laut eigenen Angaben schon schlau gemacht. Mit dem finalen Entschluss wollen sie sich aber noch ein bisschen Zeit lassen. Der Sänger geht nämlich nicht davon aus, dass die Airlines die Flüge von sich aus stornieren. Das Problem: Sagen sie den Trip freiwillig ab, bleiben sie wohl auf den Kosten sitzen – und auch ein Umbuchen könnte richtig ins Geld gehen. Das Auswärtige Amt empfahl Urlaubern erst gestern, am 16. Oktober 2026, den Anweisungen der Behörden vor Ort unbedingt Folge zu leisten und während der Ausgangssperren strikt im Hotel zu bleiben. Demonstrationen, größere Menschenansammlungen und Schauplätze von Ausschreitungen sollten gemieden werden. Wie ernst die Lage ist, zeigen einzelne Vorfälle: Eine Frau wurde auf ihrem Heimweg von der Arbeit angeschossen und lag offiziellen Angaben zufolge anschließend im Koma. Außerdem wurde ein Polizist von einem Auto verletzt.

Erst in der Vorwoche hatte Pietro die Reise im Podcast "Patchwork Boys" angekündigt. Der Hintergrund: In den Herbstferien verreist er zunächst mit seinem ältesten Sohn Alessio. Im Anschluss wollte er auch mit Leano und Amelio Urlaub machen. Weil die beiden Jüngsten noch "extrem klein" seien, passe es aus seiner Sicht gut, dass ihre Mutter Laura mit von der Partie ist. Von der gemeinsamen Zeit zeigte er sich im Podcast überzeugt: "[Das] wird schön. Als Familie funktionieren wir gut, und wir verstehen uns." Zwischen ihnen sei "alles entspannt". Bereits im März machten die beiden zusammen Urlaub auf Mauritius – damals drückte die Fangemeinde noch ganz fest die Daumen für ein Liebes-Comeback. Seit 2020 läuft zwischen dem Sänger und der Influencerin eine echte Gefühlsachterbahn: Eine turbulente On-Off-Beziehung mit etlichen Trennungen und Versöhnungen prägte ihre gemeinsame Zeit. Das letzte Liebes-Aus liegt nun ungefähr ein Jahr zurück.

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Imago Pietro Lombardi beim Picknickdeckenkonzert im Steigerwaldstadion Erfurt, August 2020

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen

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Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025