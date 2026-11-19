Pietro Lombardi (34) hat seine Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30) jetzt mit einer frechen Frage zu ihrem aktuellen Trip aufgezogen. Die Influencerin ist gerade in New York unterwegs und hat sich dort auf die Suche nach einem passenden Mitbringsel für den Sänger gemacht. In seiner Instagram-Story repostete Pietro einen Ausschnitt, in dem Laura vor einem Souvenirständer steht und ein kleines Schild mit der Aufschrift "New York" und "Pedro" in die Kamera hält. Eine Variante mit seinem richtigen Namen gibt es dort nämlich nicht. Von der Alternative zeigte sich der Musiker wenig begeistert und kommentierte knapp: "Nee, Pedro mag ich nicht so." Stattdessen entdeckte er im Hintergrund ein Schild mit dem Namen Kelly und äußerte direkt einen anderen Wunsch: "Bring mir aber unbedingt Kelly mit, dann hab ich schon mein erstes Weihnachtsgeschenk. Und mit wem wolltest du genau noch mal unbedingt nach New York? Möchtest du das sagen oder eher nicht?" Ob er damit auf sich selbst anspielt, lässt er offen.

In dem Clip präsentiert Laura das weiß-blaue Schild, während im Ständer daneben weitere Ausführungen mit Namen wie Kate, Kelly und Ken zu sehen sind. Mit einem Augenzwinkern wollte sie zunächst wissen, ob sie das Souvenir trotz des falschen Namens mitbringen solle. Zur Auswahl stünden schließlich nur Peter oder Pedro. Ihre Entscheidung für die spanische Version begründete sie humorvoll: "Der einzig Wahre mit D." Pietro ließ sich davon allerdings nicht überzeugen und erklärte kurzerhand das Kelly-Schild zu seinem ersten Weihnachtsgeschenk. Anschließend lenkte er das Gespräch auf Lauras Reise und eine Person, mit der Laura offenbar unbedingt nach New York wollte. Wen genau er mit seiner Frage nach der gewünschten Reisebegleitung meint, bleibt jedoch unklar.

Für Pietro selbst ist New York kein beliebiges Reiseziel. Im Podcast "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) macht, hatte der Sänger kürzlich eine Frage aus dem Publikum beantwortet und dabei verraten, dass ein Besuch in der US-Metropole zu seinen bislang unerfüllten Wünschen zählt. Eigentlich hatte er eine Reise dorthin sogar noch für dieses Jahr geplant. Im Podcast räumte Pietro allerdings ein, dass daraus 2026 wohl nichts mehr werden dürfte. Während der Musiker also weiterhin auf seinen eigenen Trip in den Big Apple warten muss, ist Laura bereits vor Ort. Vorerst bleibt ihm damit die Aussicht auf ein mögliches Souvenir aus New York – ob mit dem Namen Pedro oder eben Kelly.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa in New York, November 2026

Anzeige Anzeige