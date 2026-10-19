Laurenz unterschreibt bei Universal Music: Was steht nun an?

Laurenz Pesch (25) will wohl einen neuen Weg einschlagen: Der Reality-TV-Darsteller hat vor Kurzem einen Vertrag mit dem weltberühmten Musikkonzern Universal Music unterschrieben. Wie er gegenüber Promiflash bestätigte, will er dadurch zukünftig mehr Musik machen. Schon seit einer Weile stand er demnach mit einem A&R-Mitarbeiter des Musikriesen in Kontakt. A&R steht für "Artist & Repertoire" – so werden jene Labelmitarbeiter bezeichnet, die neue Talente entdecken, betreuen und ihre musikalische Entwicklung begleiten. Zu den Details der Zusammenarbeit hält sich Laurenz allerdings noch zurück. "Ja, mit Universal war ich schon länger im Austausch mit dem A&R. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu sagen darf. Aber auf jeden Fall habe ich da jetzt unterschrieben bei Universal", erklärte er gegenüber Promiflash.

Vor wenigen Tagen hatte Laurenz seinen Fans schon angeteasert, dass der Vertrag tatsächlich unterzeichnet wurde. Allerdings erhoben sich neben dem Zuspruch auch einige kritische Stimmen, die seinen Karriereumschwung nicht ernst nehmen. Dazu sagt Laurenz zu Promiflash: "Es ist natürlich schwer, wenn man aus der Reality-Bubble kommt, da irgendwie ernst genommen zu werden. Und die sagen alle, das wäre nicht meine Stimme und sowas. Ist tatsächlich meine Stimme. Man singt anders, als man spricht. Man mag es kaum meinen." In welche Richtung er seine Musik lenken will oder ob er schon bald einen neuen Track herausbringen will, verrät er nicht.

Schon vor etwa neun Monaten veröffentlichte er seinen ersten Song "Stolz auf dich". Es wurde damals gemunkelt, dass er mit dem Track auf die Trennung von Brenda Brinkmann anspielen wollte. Zuletzt brachte er das Lied "Nicht so deep" auf den Markt. Welchen Umfang und welche Laufzeit der Deal mit Universal hat, ist bislang nicht bekannt. Die Reaktionen auf seinen Karriereschritt fielen allerdings gemischt aus: Neben Glückwünschen gab es auch deutliche Kritik an seiner Stimme sowie den Vorwurf, seine Musik lebe vor allem von Autotune. Ein Kommentar lautete: "Haha, ich dachte, die Fotos wären KI – wie krank abgestürzt ist bitte die Musikindustrie? Klicks über Talent, einfach nur traurig."

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Imago Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch mit seinem Universal-Music-Vertrag, Oktober 2026

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RTL / Zoe Schirner Laurenz Pesch, AYTO-VIP-Kandidat 2026