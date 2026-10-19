Märchenhochzeit: Jason Segel heiratet seine Kayla Radomski

Jason Segel (46) und Kayla Radomski (35) haben sich das Jawort gegeben! Nach rund zwei gemeinsamen Jahren heiratete das Paar am Samstag, dem 17. Oktober 2026, im kleinen Kreis. Als Kulisse für die intime Feier dienten die Huntington Library Botanical Gardens im kalifornischen Pasadena. Erste Einblicke in den besonderen Tag gewährte die Braut selbst auf Instagram. Auf den Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, posiert sie gemeinsam mit ihrem frisch angetrauten Ehemann unter anderem am Fuß einer Treppe. Modisch setzte das Brautpaar dabei auf Überraschungen: Der Schauspieler erschien in einem bordeauxroten Anzug mit schwarzen Details, seine Braut in einem kurzen, schlichten Brautkleid. Das absolute Highlight war allerdings ihr langer, aufwendig gearbeiteter Spitzenschleier, der jedem Hochzeitsmagazin zur Ehre gereicht hätte.

Bei einem Look blieb es allerdings nicht: Im Laufe der Feier wechselte Kayla in ein langes weißes Kleid mit rosafarbenen Blüten. Ihre Haare trug sie dazu in einem lockeren Flechtzopf, den sie in ihrer Instagram-Story kurzerhand zum "Prinzessinnenhaar" erklärte. Von den Emotionen des Tages war die Braut sichtlich überwältigt. In ihren Beiträgen schwärmte sie von einem "absoluten Traum" und fügte hinzu: "Ich weine immer noch." Als ein Freund die Feier als "die märchenhafteste Hochzeit" bezeichnete, konterte die Braut prompt: "Und ich weine schon wieder." Auch ihr Bruder meldete sich mit einem Foto des Brautpaares zu Wort und schrieb dazu auf Social Media: "Meine Schwester hat ihr glückliches Ende gefunden." Vom Bräutigam selbst gab es hingegen keine Eindrücke – der Serienstar ist in den sozialen Medien schlichtweg nicht unterwegs.

Ihre Verlobung hatten Jason und Kayla im Juni 2025 öffentlich gemacht, knapp zwei Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Auftritt als Paar. Dass die Wahl des Hochzeitsorts kein Zufall war, zeigt ein Blick zurück: Der How I Met Your Mother-Star hatte seiner Partnerin den Antrag ebenfalls auf dem Gelände der Huntington Library in Pasadena gemacht. Zu den Bildern des besonderen Moments schrieb die Schauspielerin damals auf Instagram: "FÜR IMMER JA." Dass die anschließende Planung erstaunlich entspannt über die Bühne ging, verrieten die beiden bei den Emmys 2025 gegenüber E! News. "Es ist wirklich einfach. Wir sind uns bei den Dingen beide einig. Es macht so viel Spaß!", erzählte die Schauspielerin damals. Seit ihrem offiziellen Paardebüt im Jahr 2024 begleitet sie ihren Liebsten regelmäßig zu Veranstaltungen und stärkte ihm schon mehrfach auf dem roten Teppich den Rücken.

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Getty Images Kayla Radomski und Jason Segel bei den Golden Globes 2024

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Instagram / kaylaradomski4 Jason Segel und Kayla Radomski

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Getty Images Kayla Radomski und Jason Segel bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles, 14. September 2025