Jason Segel erzählt vom rührenden Heiratsantrag an Kayla

Jason Segel (46) hat in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" von den Details hinter seiner Verlobung mit Kayla Radomski (35) erzählt. Der "Shrinking"-Star hatte den Antrag in den Huntington Gardens in Pasadena, Kalifornien, inszeniert – einem Ort, der für das Paar seit einem ihrer ersten gemeinsamen Dates eine besondere Rolle spielt. Damit Kayla keinen Verdacht schöpfte, hatte Jason eine ausgeklügelte Täuschung vorbereitet: Er erfand ein angebliches Benefiz-Dinner als Vorwand für den Abendausflug und ging dabei sogar in den "vollen Schauspielmodus". Sein persönliches Erfolgskriterium für den Antrag war eindeutig: "Mein Maßstab dafür, ob ich es richtig gemacht hatte, war, ob sie in Tränen ausbrach. Ich wollte, dass es der beste Moment ihres Lebens wird", sagte Jason.

Er ergänzte die Fiktion um immer neue Details: Erst sollte der Bürgermeister beim Dinner erscheinen, dann hieß es, auch die LA Times werde vor Ort sein. Das Resultat: Der Abend klang für Kayla nach einer lästigen Pflichtveranstaltung. Das Personal der Huntington Gardens spielte die Täuschung mit und empfing das Paar als vermeintliche Gäste des Dinners. Als Kayla einen mit Rosenblättern bedeckten Teppich vor einer griechischen Skulptur entdeckte, hielt sie die romantische Szenerie für einen Zufall. Sie vermutete, kurz zuvor müsse dort eine andere Hochzeit stattgefunden haben. Jason bat sie dann, die Augen zu schließen und sich etwas zu wünschen. "Und während unsere Augen geschlossen waren, ging ich auf mein Knie und machte den Antrag", schilderte er den entscheidenden Moment. Zunächst glaubte er, sein Ziel verfehlt zu haben – denn er sah nur eine einzige Träne. Doch dann setzte das Streichquartett an und spielte "Tale as Old as Time" aus "Die Schöne und das Biest", Kaylas Lieblingsfilm. Ab diesem Moment ließ sie allen Gefühlen freien Lauf.

Jason und Kayla hatten ihre Verlobung im Juni 2025 offiziell bekanntgegeben, als die Schauspielerin und Tänzerin Fotos des Antrags auf Instagram mit den Worten "FOREVER YES" teilte. Den Verlobungsring hatte Jason eigenhändig entworfen, weil er Kaylas besondere Persönlichkeit einfangen wollte. Er beschrieb sie als jemanden, der nach außen hin wie eine Disney-Prinzessin wirke, aber im Kern ein echter Freigeist sei. Im Januar feierten die beiden dann noch einmal ausgelassen mit einer Verlobungsparty in einem Restaurant in South Pasadena. Jason zeigte sich bei "Jimmy Kimmel Live!" sichtlich glücklich: "Mein ganzes Leben war die Arbeit meine große Liebe, und jetzt hat sich alles verändert. Ich habe die beste Zeit meines Lebens."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kayla Radomski und Jason Segel bei den Golden Globes 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kaylaradomski4 Jason Segel und Kayla Radomski

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Segel, Schauspieler