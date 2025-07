Harrison Ford und Jason Segel drehen bei Chris Töpperwien

Hollywoodstars zu Gast bei Chris Töpperwien (51): Harrison Ford (83) und Jason Segel (45) drehten Szenen für ihre Apple-Serie "Shrinking" in der kleinen Bäckerei "Schatzi's Bakery & Café" in Los Angeles. Das Lokal des ehemaligen Goodbye Deutschland-Stars wurde dafür in eine Eisdiele umfunktioniert und war an zwei Tagen komplett für die Produktion der Serie reserviert. Chris und seine Ehefrau Nicole mussten ihr Café dafür schließen, was die Stammkunden entspannt hinnahmen. Statt sich zu ärgern, nutzten viele die Gelegenheit, um Fotos vor dem bekannten Lokal zu schießen.

Bereits zuvor hatte die Bäckerei Prominenz angelockt, darunter Stars wie Bruce Willis (70), Ashton Kutcher (47) und Mila Kunis (41). Doch der Besuch von Jason Segel und Harrison Ford hinterließ einen bleibenden Eindruck. Sichtlich glücklich äußerte sich Chris gegenüber RTL über die Begegnung: "Jason Segel ist ein top Schauspieler und ein ganz netter und liebenswerter Mensch." Sogar ein gemeinsames Foto ließ sich der Currywurstmann, der sonst nicht für Star-Selfies bekannt ist, nicht entgehen. Ein weiteres Highlight: Am 13. Juli feierte Harrison Ford seinen 83. Geburtstag und schnitt vor der Bäckerei eine große Geburtstagstorte an, die von seinem Team organisiert worden war.

Seit Oktober 2022 führen Chris und seine 34-jährige Ehefrau Nicole ihre Bäckerei in Sherman Oaks, einem exklusiven Stadtteil von Beverly Hills. Trotz oder gerade wegen der prominenten Besuche bleibt Chris bodenständig und stolz auf die kleine Erfolgsgeschichte seines Cafés. Den Currywurstmann zog es 2011 in die USA, wo er nicht nur im Reality-TV, sondern nun auch als Café-Besitzer für Aufmerksamkeit sorgt. Mit "Schatzi's Bakery & Café" haben die beiden definitiv einen neuen Treffpunkt für Stars geschaffen.

Instagram / chris.toepperwien Jason Segel und Chris Töpperwien, 2025

Getty Images Harrison Ford im Februar 2020

Instagram / chris.toepperwien Nicole und Chris Töpperwien, 2024