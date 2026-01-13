Jason Segel und Kayla zelebrieren emotionale Verlobungsfeier

Große Gefühle in Pasadena! Jason Segel (45) und Kayla Radomski (34) haben am Wochenende ihre Verlobung mit einer stimmungsvollen Party im Cannonball Restaurant gefeiert – umgeben von Freundinnen und Freunden, viel Applaus und noch mehr Liebe. Das Paar teilte am Sonntag, 11. Januar, mehrere Clips des Abends auf Instagram und zeigte damit, wie ausgelassen die Runde in Kalifornien anstieß. Besonders rührend: In einem Video, das People verbreitete, hebt Jason sein Glas, blickt zu seiner Verlobten und sagt: "Ich kann es kaum erwarten, Kayla zu heiraten." Danach branden Jubel und Gläserklingen auf, während das Paar strahlt. Wann genau geheiratet wird, verrieten die beiden nicht – doch die Vorfreude war in jedem Moment spürbar.

Kayla setzte bei ihrem Party-Look auf Romantik: ein corsagenbetontes, geblümtes Minikleid von Vivienne Westwood, dazu funkelnde Hängerohrringe und locker fallende Wellen. Jason erschien klassisch in schwarzem Anzug mit weißem Hemd und hellgrauer Krawatte. Aufnahmen aus dem Restaurant zeigen die beiden beim Anstoßen, im Gespräch mit Gästen und lachend vor einem Poster mit der Botschaft "Wir sind verlobt. Lasst uns feiern! Jason & Kayla"; selbst die Servietten trugen den fröhlichen Aufdruck. Kayla ließ in ihren Stories außerdem durchblicken, wie sehr sie den Abend genoss, nannte die Feier einen "Traum" und posierte zwischendurch mit drei ihrer Brautjungfern vor dem Spiegel. Cocktails, Küsse und viele Umarmungen machten die intime Sause komplett.

Privat gehen Jason und Kayla ihren Weg seit 2023 Seite an Seite. Der Schauspieler und die ehemalige "So You Think You Can Dance"-Teilnehmerin zeigten sich im Laufe der Zeit zunehmend öffentlich, bevor sie im vergangenen Jahr ihre Verlobung mit romantischen Bildern bestätigten. Beide pflegen einen herzlichen Umgang mit ihrem Umfeld; in den aktuellen Clips bedanken sie sich ausdrücklich bei den Menschen, die sie begleiten. "Wir sind so dankbar, danke, dass ihr da seid", sagt Kayla in Richtung ihrer Gäste, Jason ergänzt: "Ja, wir lieben euch. Cheers!" Dieser Ton zieht sich durch ihren gemeinsamen Auftritt: viel Wärme, kleine Gesten, ein Blick, der Bände spricht – und eine Feier, die vor allem eines war: sehr persönlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kayla Radomski und Jason Segel bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles, 14. September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kayla Radomski und Jason Segel im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kaylaradomski4 Jason Segel und Kayla Radomski

Anzeige