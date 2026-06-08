Jason Segel gibt süßes Hochzeits-Update mit seiner Kayla

Jason Segel (46) ist verlobt und die Hochzeitsplanung läuft offenbar auf Hochtouren. Bei einem Auftritt beim Apple TV Emmy FYC Event für die Serie "Shrinking" in Los Angeles sprach der Schauspieler jetzt exklusiv mit dem Magazin People über die Vorbereitungen für seine Hochzeit mit Verlobter Kayla Radomski (35). "Es läuft alles großartig", verriet der How I Met Your Mother-Star. "Ich bin mit dem besten Menschen der Welt zusammen", schwärmte er von der Schauspielerin. Außerdem ließ er durchblicken, dass er sich auch Nachwuchs wünscht: "Ja, ich werde ein wirklich seltsames Kind haben. Es wird großartig sein. Ja, ich werde ein launisches, kreatives, puppenaffines Kind haben."

Das Paar ist seit Juni 2025 verlobt. Kayla hatte die freudige Neuigkeit damals auf Instagram bekannt gegeben und dabei mehrere Fotos des romantischen Heiratsantrags geteilt. "Für immer Ja", schrieb sie dazu. Wie Jason Anfang des Jahres bei einem Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live!" erzählte, hatte er den Antrag in den Huntington Gardens in Kalifornien gemacht – einem besonderen Ort für die beiden, weil sie dort bereits eines ihrer ersten Dates verbracht hatten. Für den großen Moment ließ er ein Streichquartett "Tale as Old as Time" aus Kaylas Lieblingsfilm "Die Schöne und das Biest" spielen. Den Ring hatte er eigens selbst entworfen.

Kennengelernt hatten sich die beiden im Oktober 2023, als sie bei den Halloween Horror Nights in den Universal Studios beim Händchenhalten fotografiert wurden. Wenige Monate später zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich bei der Verleihung der Golden Globe Awards 2024 – Jason war dort für seine Rolle als Therapeut Jimmy Laird in der Apple-TV-Serie "Shrinking" nominiert. Kayla ist ebenfalls im Showbusiness zuhause: Sie ist unter anderem als Teilnehmerin der Tanzshow "So You Think You Can Dance" bekannt.

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Getty Images Kayla Radomski und Jason Segel bei den Golden Globes 2024

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Instagram / kaylaradomski4 Jason Segel und Kayla Radomski

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Getty Images Kayla Radomski und Jason Segel bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles, 14. September 2025