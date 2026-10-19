Pietro Lombardi freut sich auf London-Reise mit Sohn Alessio

Pietro Lombardi (34) läutet nach einem anstrengenden Bühnen-Wochenende seine Familienzeit ein – und zwar gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Alessio. Auf Instagram teilte Pietro seine Vorfreude auf den Vater-Sohn-Ausflug: "Ich freu mich auf die nächsten vier Tage. Ich hab direkt jetzt meinen Großen eingesammelt. Und morgen geht's nach London." Als besonderer Höhepunkt steht die "Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter" auf dem Programm. Dort können Besucher Originalkulissen und Requisiten der berühmten Filmreihe aus nächster Nähe bestaunen. Die Tour führt Besucher unter anderem durch bekannte Schauplätze aus der Zauberwelt. Für Pietro beginnt damit nach seinen Auftritten eine ruhigere Phase, in der er sich mehrere Tage ganz seinem Sohn widmen kann.

Damit die Stimmung schon vorab passt, legten Vater und Sohn einen kleinen Filmmarathon ein. "Wir schauen heute noch 'Harry Potter' Teil 1 und 2", kündigte der Musiker in seiner Instagram-Story an. Die Studiotour nahe London war für Montagnachmittag geplant. Anschließend wollen Vater und Sohn noch weitere Tage in der britischen Hauptstadt verbringen. Zuvor hatte der Musiker beim Megapark-Closing auf der Bühne gestanden und sich auf dem Rückflug nach Deutschland ziemlich erledigt gezeigt: "Ich bin platt, es war aber 'ne geile Show, aber jetzt freue ich mich auf zu Hause", erklärte er auf Instagram und fügte hinzu: "Jetzt brauche ich erstmal bisschen Ruhe." Lange bleibt er allerdings nicht daheim: Nach dem London-Trip plant Pietro direkt den nächsten Familienurlaub. Zwei Wochen möchte er mit seinen jüngeren Söhnen Leano und Amelio verbringen. Laut seinem Podcast mit Oliver Pocher (48) reist dabei auch Laura Maria Rypa (30) mit nach Mauritius.

Ein Paar sind der Sänger und die Influencerin zwar nicht mehr, den Urlaub verbringen sie den Angaben zufolge aber trotzdem gemeinsam mit dem Nachwuchs. Auch auf Instagram machte der ehemalige DSDS-Gewinner deutlich, wie sehr er sich auf die Zeit mit seinen drei Söhnen freut: "Jetzt geht es erst mal mit dem Großen ein paar Tage weg und dann mit den zwei Kleinen noch für zwei Wochen. Und ich freu mich einfach auf die Familienzeit jetzt." Alessio stammt aus Pietros früherer Ehe mit Sängerin Sarah Engels (34). Die beiden waren von 2013 bis 2019 miteinander verheiratet. Seine beiden jüngeren Söhne bekam der Musiker mit Laura: Leano kam 2023 zur Welt, Amelio folgte 2024. Damit stehen für Pietro nach dem arbeitsreichen Wochenende zunächst vier Tage mit Alessio in London und anschließend zwei Wochen mit Leano und Amelio auf Mauritius an.

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Imago Pietro Lombardi auf dem Red Carpet beim Fame Fighting 4 Promiboxen in der Grugahalle in Essen, 17.10.2026

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardis Söhne, September 2026

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, August 2026