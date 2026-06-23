Selten: Sarah Jessica Parker teilt Bilder ihrer Zwillinge

Sarah Jessica Parker (61) hat allen Grund zur Freude: Ihre Zwillingstöchter Marion Loretta und Tabitha Hodge werden 17 Jahre alt. Anlässlich dieses besonderen Geburtstags meldete sich die Schauspielerin auf Instagram mit einer Reihe bisher unveröffentlichter Fotos ihrer Töchter. Die Bilder geben seltene Einblicke in die Kindheit der beiden. Dazu schrieb die Schauspielerin: "Heute seid ihr 17. Und weise. Und gut. Und glücklich. (...) Alles Gute zum Geburtstag, liebste Loretta und Tabitha. Mit Bewunderung und jeder Unze meiner Liebe."

Die Zwillinge kamen 2009 über eine Leihmutter im US-Bundesstaat Ohio zur Welt und wuchsen anschließend gemeinsam mit ihrem älteren Bruder James Wilkie, der inzwischen 23 Jahre alt ist, im New Yorker Stadtteil West Village auf. Die Familie lebte dort in einem Stadthaus, das nur einen Häuserblock von dem Gebäude entfernt liegt, das als Carrie Bradshaws Apartment in der Serie Sex and the City bekannt wurde. Mit Ehemann Matthew Broderick (64) ist sie seit 1997 glücklich verheiratet. Zuletzt zeigte sich die Familie gemeinsam bei der Broadway-Premiere des Musicals "Some Like It Hot!" im Jahr 2022.

Obwohl Loretta und Tabitha als Zwillinge eine enge Bindung zueinander haben, sind die beiden Mädchen durchaus unterschiedlich. Gegenüber dem Magazin People erzählte Sarah Jessica einmal: "Sie sind wirklich einander zugetan, aber sie sagen auch: 'Ich brauche Zeit weg von ihr.' Sie gehen auf verschiedene Schulen. Das war Tabithas Idee." Tabitha könne sich stundenlang allein beschäftigen, während Loretta immer wieder den Kontakt suche. Dass Sarah Jessica ihr Privatleben meist eher zurückhaltend teilt, macht den Post nun umso besonderer.

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Getty Images Sarah Jessica Parker mit Marion Loretta Elwell Broderick und Tabitha Hodge Broderick bei der Premiere von Disneys "Hocus Pocus 2" in New York

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Getty Images Sarah Jessica Parker mit Marion Loretta Elwell Broderick und Tabitha Hodge Broderick bei der New York City Ballet Spring Gala 2018

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Getty Images Sarah Jessica Parker mit ihrer Familie bei der "Some Like It Hot"-Premiere in New York