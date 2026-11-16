Matthew Broderick kritisiert den Begriff "Nepo Baby" scharf

Matthew Broderick (64) kann dem Ausdruck "Nepo Baby" nichts abgewinnen. Sein 24-jähriger Sohn James Wilkie Broderick (24) baut sich derzeit wie seine berühmten Eltern eine Karriere als Schauspieler auf. Im Podcast "Nepo, Baby!" von Jake Robards und Emily Wachtel machte Matthew nun deutlich: "Das ist ein gemeiner Begriff, wisst ihr?" Besonders beschäftigt ihn, welche Folgen der bekannte Nachname für die Laufbahn seines Sohnes haben könnte. Dieser solle eine Rolle weder allein wegen seiner Herkunft bekommen noch gerade deshalb abgelehnt werden. Diese Sorge wirkt sich sogar auf gemeinsame Pläne aus. Ein Theaterstück mit Vater und Sohn sei in der Familie schon ernsthaft im Gespräch gewesen. Doch der Schauspieler befürchtet, dass ein solches Projekt die Aufmerksamkeit für seinen Sohn und den Erwartungsdruck auf ihn noch weiter erhöhen könnte. Matthew kennt zwar die Türen, die prominente Eltern in der Unterhaltungsbranche öffnen können. Zugleich möchte er offenbar vermeiden, dass James' Leistungen nur an seiner Familie gemessen werden.

Dass Kinder aus Schauspielerfamilien es in der Branche leichter haben können, streitet Matthew dabei gar nicht ab. "Ich nehme an, es hat seine Nachteile. Ich denke, es ist meistens ein riesiger Vorteil, wenn man einen Elternteil in der Branche hat. Ein riesiger Vorteil", erklärte er in "Nepo, Baby!". Trotzdem gehe die Unterstützung mit hohen Erwartungen einher. "Gleichzeitig wird wahrscheinlich auch viel von einem erwartet. Vergleiche und, ich weiß nicht", fügte Matthew hinzu. Auf ein mögliches gemeinsames Bühnenprojekt angesprochen, erklärte er: "Ich denke darüber nach. Wir haben sogar ernsthaft darüber gesprochen, aber ich habe solche Angst davor, ihn diesem Druck auszusetzen." Ihm gegenüber habe James das Wort "Nepo Baby" zwar noch nie benutzt. Kennen dürfte er es nach Matthews Einschätzung aber auf jeden Fall. Für ihn bietet die Debatte vor allem eine Gelegenheit, auf Schauspielerkindern herumzuhacken. Schließlich ergreife Nachwuchs aus Künstlerfamilien schon seit sehr langer Zeit denselben Beruf. James gab 2024 in der Miniserie "Lady in the Lake" sein Bildschirmdebüt und übernahm seither nur wenige weitere Rollen.

James ist der älteste Sohn von Matthew und seiner Frau, der Schauspielerin Sarah Jessica Parker (61). Erst kürzlich zeigte sich die Familie miteinander verbunden ist, zeigte sich erst kürzlich bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt. Das Trio besuchte die Broadway-Premiere des Theaterstücks "Other Desert Cities" im Hudson Theatre in New York. Vor den Fotografen hielt James die Hand seiner Mutter und legte gleichzeitig einen Arm um seinen Vater. Das Thema berühmte Eltern kennt Matthew allerdings nicht nur aus der Sicht des Vaters. Er ist selbst der Sohn eines Schauspielers und einer Drehbuchautorin und hat damit ebenfalls einen Beruf gewählt, der in seiner Familie bereits verankert war. Seine ablehnende Haltung gegenüber dem Ausdruck "Nepo Baby" betrifft damit nicht nur James' Situation. Matthew wendet sich grundsätzlich gegen eine pauschale Abwertung von Kindern, die beruflich in die Fußstapfen ihrer Eltern treten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Broderick besucht die Only Make Believe Gala 2026 im Walter Kerr Theatre in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / jwbr0derick James Wilkie und sein Vater Matthew Broderick

Anzeige Anzeige