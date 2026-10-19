Sylvester Stallone nennt sich wegen eigener Stunts Idiot

Sylvester Stallone (80) blickt kritisch auf seine berufliche Laufbahn zurück – und zwar auf jene Momente, in denen er als Actionheld gefährliche Stunts selbst übernahm, statt die Profis ranzulassen. Gegenüber Fox News Digital zog der Schauspieler nun ein schonungsloses Fazit: "Millionen, Millionen von Dingen bereue ich." Vor allem durch seine Verletzungen wird deutlich, dass der Schauspieler heute einiges anders machen würde. Nach einer Verletzung bei den Dreharbeiten zu "The Expendables" habe er neun Operationen am Rücken über sich ergehen lassen müssen, dazu kamen drei Versteifungen an den Halswirbeln. Auch beide Schultern wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen, selbst am Auge musste eingegriffen werden. Stolz ist der "Rocky"-Darsteller auf seinen damaligen Körpereinsatz schon lange nicht mehr.

So geht er hart mit sich selbst ins Gericht: "Nein. Ich glaube, ich bin ein Idiot, weil ich das getan habe. Bin ich stolz darauf, dass ich mich selbst in Stücke gebrochen habe? So nach dem Motto: Äh, nein." Durch die zahlreichen Eingriffe sei er körperlich nie wieder zu seiner Topform gekommen, schilderte der Schauspieler. Heute gehe es vor allem darum, sich so gut es eben möglich ist, mit den anhaltenden Schmerzen zu arrangieren. Daraus hat Sylvester eine klare Lektion gezogen, die er an jüngere Kollegen weitergeben möchte: "Tut es nicht. Tut es nicht. Lasst den Profi ran." Darsteller sollten die ausgebildeten Stuntleute ihre Arbeit machen lassen, anstatt sich selbst etwas beweisen zu wollen.

Vor allem warnt er davor, die Schwerkraft zu unterschätzen. Bei einem Aufprall ziehe der Körper am Ende immer den Kürzeren – und die Quittung komme oft erst Jahre später. Er ist dafür ein lebender Beweis. Wie folgenschwer die Stunts am Set für den Actionstar tatsächlich waren, hatte sich bereits 2010 gezeigt. Die zahlreichen Operationen kamen durch einen Zusammenstoß mit seinem Kollegen Steve Austin (61) bei den Dreharbeiten zu "The Expendables" zustande. Bei diesem Unfall brach sich Sylvester einen Halswirbel und kugelte sich zusätzlich die Schulter aus. Von einem Drehstopp war danach aber nicht die Rede, der Schauspieler stand trotz der Blessuren weiter vor der Kamera.

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

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ActionPress Sylvester Stallone als Rambo, 1982

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Getty Images Steve Austin, ehemaliger Wrestlingprofi