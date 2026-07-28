Sylvester Stallone dreht Actionfilm trotz Genickbruch weiter

Sylvester Stallone (80) hat enthüllt, dass er sich beim Dreh des Actionfilms "The Expendables" im Jahr 2010 einen Halswirbel gebrochen hat – und trotzdem einfach weiterdrehte. In der zweiten Staffel seiner Reality-Serie "The Family Stallone" sprach der Schauspieler offen über den gefährlichen Stunt, bei dem er mit seinem Kollegen Steve Austin (61) zusammenprallte. Neben dem Halswirbelbruch zog sich der Actionstar dabei auch noch eine ausgerenkte Schulter zu. Gegenüber Variety verriet er: "Ich habe damals dumme Sachen gemacht. Ich erinnere mich an einen Aufprall, bei dem ich den Schlag wirklich gespürt habe. Steve wusste Bescheid." Trotz der schwerwiegenden Diagnose entschied er sich jedoch dagegen, die Dreharbeiten sofort zu unterbrechen.

Der Grund für den weiteren Dreh war pragmatischer Natur: Eine Unterbrechung hätte bedeutet, dass die Produktion für rund vier Monate hätte pausieren müssen, da sein Kollege Jason Statham (59) andere Verpflichtungen hatte. Erst nach Abschluss der Dreharbeiten ließ sich Sylvester medizinisch behandeln – insgesamt sieben Operationen folgten, und seitdem befindet sich eine Metallplatte in seinem Genick. Die Folgen des Stunts begleiten ihn bis heute. "Ich habe mich nie von 'Expendables' erholt. Seit diesem Film war ich körperlich nie mehr derselbe. Deshalb warne ich die Leute: Macht eure Stunts nicht selbst", betonte er.

Besonders seine Familie schilderte in der Reality-Serie, wie belastend die jahrelange Leidensgeschichte für alle war. Seine Frau Jennifer Flavin (57) beschrieb jede Operation als "beängstigende Zeit" und äußerte die Hoffnung, dass der letzte Eingriff ihrem Mann endlich ein "komfortableres Leben" ermöglichen möge. Auch Tochter Scarlet sprach über die emotionale Last: "Es ist wirklich schwer, meinen Vater noch einmal eine schmerzhafte Operation durchmachen zu sehen. Meine ganze Kindheit über hatte er Schmerzen. Er hat alles getan, um sie zu überstehen und für uns da zu sein." Sylvester ist Vater von fünf Kindern und seit vielen Jahren mit Jennifer verheiratet.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Sylvester Stallone im September 2025

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Getty Images Jason Statham bei der UK-Premiere von "Shelter" im Cineworld Leicester Square in London, 20. Januar 2026

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Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone und Jennifer Flavin