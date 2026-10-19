Sylvester Stallone verteidigt Tochter gegen Nepobaby-Kritik

Sylvester Stallone (80) stellt sich hinter seine Tochter Scarlet Rose Stallone (24), die mit Nepotismus-Vorwürfen konfrontiert ist. Dabei wählt der Schauspieler einen ungewöhnlichen Ansatz: Statt die familiären Vorteile zu leugnen, räumt er ganz offen ein, dass er seine Tochter unterstützt. Hintergrund ist die vierte Staffel der Krimiserie "Tulsa King", in der Scarlet an der Seite ihres Vaters eine deutlich größere Rolle bekommt, wie Page Six berichtet. Gegenüber USA Today fand der "Rocky"-Darsteller lachend deutliche Worte für seine Kritiker: "Natürlich ist das Nepotismus, du Idiot. Deshalb sind wir Eltern. Wir wollen das Beste für unsere Kinder. Also verschaffen wir ihnen natürlich jeden Vorteil." Für ihn gehört es schlicht zur Elternrolle, dem eigenen Nachwuchs berufliche Türen zu öffnen und Chancen zu ermöglichen – ein Punkt, den er nicht kleinreden möchte.

Sylvester betont jedoch, dass familiäre Unterstützung zwar den Einstieg erleichtern könne, langfristigen Erfolg aber nicht garantiere. Sobald die Tür geöffnet sei, müsse man selbst überzeugen. Scarlet müsse deshalb zeigen, dass sie das nötige Talent mitbringt und sich ihre Rolle in der Serie auch aus eigener Kraft verdient. "Können sie dieses hohe Niveau halten? Das liegt nicht in unserer Hand", erklärte er gegenüber dem Medium. Scarlet ist bereits seit der ersten Staffel von "Tulsa King" mit von der Partie und verkörpert dort die Figur Spencer. In den neuen Folgen rückt ihre Rolle stärker in den Mittelpunkt: Spencer wird tiefer in die kriminellen Geschäfte der Familie hineingezogen und bekommt dadurch mehr Raum in der Handlung.

Auch Sylvester selbst steht bei "Tulsa King" im Zentrum des Geschehens. Er spielt den New Yorker Mafioso Dwight "The General" Manfredi, der nach einer langen Haftstrafe in der US-amerikanischen Stadt Tulsa ein eigenes kriminelles Imperium errichten will. Während der Schauspieler die Hauptrolle übernimmt, hat sich die Figur seiner Tochter seit ihrem Debüt in der Auftaktstaffel zu einem immer größeren Part entwickelt. Scarlet ist eine von drei Töchtern, die Sylvester Stallone gemeinsam mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin (58) hat. Ihre Schwestern heißen Sophia und Sistine. Mit ihrem Engagement in der Serie teilen Vater und Tochter inzwischen nicht nur eine familiäre Verbindung, sondern auch die Leidenschaft für die Schauspielerei: Für das Mafia-Drama stehen sie gemeinsam vor der Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Rocky"-Legende Sylvester Stallone

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlet Stallone 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Flavin Stallone, Sistine Stallone, Sylvester Stallone, Sophia Stallone und Scarlet Stallone bei "The Family Stallone"-Premiere in New York