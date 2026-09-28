Sylvester Stallone schwärmt von Ehefrau Jennifer Flavin

Sylvester Stallone (80) gewährte einen seltenen persönlichen Einblick in seine Ehe und fand dabei ungewöhnlich offene Worte für seine Frau. In einem Interview mit CBS News, das am Sonntag veröffentlicht wurde, sprach der Schauspieler über seine Ehefrau Jennifer Flavin (58) – und darüber, welchen Einfluss sie auf sein Leben hat. Auf die Frage, was er von ihr gelernt habe, antwortete der "Rambo"-Darsteller: "Dass ich nie so gut sein werde wie sie. Sie ist einfach großartig, hat mich am Leben gehalten. Und ich habe so lange gebraucht, um meinen Kopf zu drehen und zu sagen: 'Oh, du hast genau hier das größte Geschenk der Welt und schaust dort hinaus, du Narr!'" Über seine Ehe spricht der Hollywoodstar nur selten in dieser Ausführlichkeit. Umso mehr sorgte seine persönliche Aussage, Jennifer habe ihn "am Leben gehalten", für Aufmerksamkeit, Jennifer habe ihn "am Leben gehalten".

Auch mit sich selbst ging der Schauspieler hart ins Gericht. "Ich war wirklich kein besonders guter Vater", gestand er gegenüber der New York Times. Seine Frau hingegen lobte er in den höchsten Tönen: "Meine Frau Jennifer ist die großartigste Frau überhaupt. Und sie ist die selbstloseste. Ich habe diesen Wesenszug nicht, sich selbst für jemand anderen völlig zurückzunehmen. So hat sie meine Töchter erzogen." Seine erste Ehe habe sich davon deutlich unterschieden, wie Us Weekly berichtet. Damals habe er sich ganz im "Krieger-Modus" befunden und vor allem eines im Sinn gehabt: die Welt zu erobern. Alles andere sei dabei in den Hintergrund gerückt. Mit Jennifer Flavin hat Sylvester Stallone drei Töchter: Sophia Rose, Sistine Rose und Scarlet Rose. Aus seiner ersten Ehe mit Sasha Czack (76) stammen die Söhne Seargeoh und Sage. Sage starb 2012 im Alter von 36 Jahren an einer Erkrankung der Herzkranzgefäße.

Sylvester Stallone und Jennifer Flavin lernten sich bereits 1988 kennen. Nach sechs gemeinsamen Jahren trennten sich ihre Wege zunächst, doch das Paar fand wieder zueinander und heiratete 1997. Im Mai 2026 feierten die beiden bereits ihren 29. Hochzeitstag. Ihre Ehe blieb jedoch nicht von Krisen verschont: Im August 2022 reichte das Model die Scheidung ein. Nur zwei Monate später versöhnten sich die beiden und zogen die Scheidungspapiere wieder zurück. Dass eine Ehe kein Selbstläufer ist, betonte Jennifer im "The Katie Miller Podcast", aus dem Us Weekly zitierte: "Man hat gute Tage, man hat schlechte Tage. Man hat gute Jahre und man hat schlechte Jahre. Man hat schwierige Zeiten, aber man hat auch großartige Zeiten." Ihr wichtigster Rat: "Das eine, was ich sagen würde, ist: Seid geduldig miteinander." Zum Hochzeitstag teilte Jennifer zudem das erste gemeinsame Foto von 1988.

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Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im Dezember 2023

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Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone und Jennifer Flavin

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