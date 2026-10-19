Tiefgang im Container: Jochen Schropp lobt den Promi-BB-Cast

Wer in der aktuellen Staffel von Promi Big Brother auf alberne Zickereien und flachen Container-Smalltalk gewartet hat, reibt sich aktuell wohl verwundert die Augen – immerhin gerät selbst Moderator Jochen Schropp (47) angesichts der neuen inhaltlichen Tiefe der Show regelrecht ins Schwärmen: "Ich liebe unseren Cast in diesem Jahr. Ich liebe nicht alle Leute, aber ich liebe die Mischung an Menschen und wie das zusammengestellt ist", berichtet Jochen in seinem Podcast "Sendepause Fehlanzeige", den er gemeinsam mit Realityexpertin Anja Rützel aufnimmt. Weiter schwärmt der 47-Jährige: "Ich finde, die Geschichten, die wir erzählen, waren noch nie so zeitgemäß und deep." Ein Satz, den man über ein vielerorts als voyeuristisch verschrienes Trash-TV-Format gewiss nicht alle Tage hört.

Während in früheren Jahren oft eher "quatschige" Themen die Sendung bestimmten, geht es laut Jochen diesmal deutlich ernster zu. Nadja Benaissa (44) sprach offen über ihre HIV-Infektion, Georgina "Gia" Stumpf thematisierte ihre toxische Beziehung samt Konsum illegaler Substanzen, und selbst ein sexistischer Ausrutscher von Redo (57) wurde im Anschluss ausführlich aufgearbeitet. Für den Moderator liegt darin eine echte Chance, weil Zuschauer so mit Themen in Berührung kommen, mit denen sie sich bisher vielleicht nie beschäftigt haben. "Da bin ich dieses Jahr richtig stolz drauf, auch wenn ich nicht dafür zuständig bin", gestand Jochen. Auch hinter den Kulissen hat sich offenbar spürbar etwas getan: Beim Hochzeitsessen von Kim Virginia (31) und Nikola Grey (30) markierten kleine Fähnchen, welche Speisen vegan oder glutenfrei sind und welche Nüsse enthalten – passend zu Nina Bridneys (23) Nussallergie und Tessa Bergmeiers (37) veganer Ernährung. Dass Tessas moderne Ernährungsform insgesamt keinerlei Grundsatzdebatte auslöste, die es in die Sendung schaffte, wertet Jochen ebenfalls als Fortschritt: "Da bin ich wirklich, wirklich stolz auf unsere Produktion, weil wir uns nicht mehr auf diesen Pfaden bewegen."

Dass die Promi-WG in diesem Jahr deutlich mehr zu bieten hat als Tratsch und Tränen, stellte besonders Gia eindrucksvoll unter Beweis. Im Gespräch mit Kim erzählte die Influencerin offen von ihrer früheren Beziehung mit Rapper Sido (45). Besonders harmonisch klang ihre Schilderung allerdings nicht, da die 36-Jährige die Partnerschaft als sehr wechselhaft und toxisch beschrieb. Vor allem der damalige gemeinsame Drogenkonsum habe immer wieder zu heftigen Konflikten geführt, wobei ihr der Ausstieg aus der Sucht erst durch ihre Schwangerschaft gelang. Damit gehört die bewegende Geschichte von Gia genau zu jenen ernsten Themen, die Jochen an der laufenden Staffel so hervorhebt. So bleibt zwischen Arenaspielen und Nominierungen in diesem Jahr angenehm viel Platz für Gespräche, die über den üblichen Containertalk hinausgehen.

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