"Viel Kokain": Gia schildert toxische Beziehung mit Sido

Bei Promi Big Brother gibt Georgina "Gia" Stumpf tiefe Einblicke in ihre Vergangenheit. Im Gespräch mit ihrer Mitbewohnerin Kim Virginia Grey (31) kommt die Influencerin auf ihre frühere Beziehung mit Rapper Sido (45) zu sprechen. Kennengelernt habe sie den Musiker demnach über Twitchstreamer Knossi (40). Dann ging alles sehr schnell. Bereits 2021 sei sie bei Sido eingezogen, rund vier Jahre lang waren die beiden anschließend ein Paar. Besonders rosig beschreibt Gia diese Zeit allerdings nicht: Die Beziehung sei intensiv, wechselhaft und toxisch gewesen. Ein großes Problem sei vor allem der damalige Drogenkonsum gewesen, der immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen geführt habe. Kim hakt in der Sendung direkt nach, welche Substanzen denn im Spiel gewesen seien. Gias Antwort fällt deutlich aus: "Viel Kokain und sowas."

Finanzielle Sorgen habe die Mutter einer Tochter in dieser Zeit zwar nicht gehabt, dafür sei das Zusammenleben von anderen Schwierigkeiten überschattet worden. "Es war sehr intensiv. Es war von Anfang an ein Auf und Ab", beschreibt Gia bei "Promi Big Brother" die Dynamik zwischen ihr und dem Rapper. Vor allem, wenn man nicht nüchtern gewesen sei, sei es zu schlimmen Streitereien gekommen. Gegen Ende der Beziehung habe dann noch ein weiterer Faktor eine Rolle gespielt – von dem die Influencerin nach eigenen Angaben allerdings erst erfahren habe, als die Trennung längst vollzogen gewesen sei. "Ganz zum Schluss war es so, dass eine andere Person eine Rolle gespielt hat. Kam erst raus, als wir schon getrennt waren. Das war vielleicht der Grund, warum das alles auseinanderging", schildert sie im Container.

Trotz der zerrütteten Beziehung wurde Gia gegen Ende der gemeinsamen Zeit mit ihrer Tochter schwanger. Heute sei sie froh darüber, dass das gemeinsame Kind noch entstanden ist, betont sie. Die Nachricht von der Schwangerschaft habe für die frühere Streamerin einen entscheidenden Wendepunkt bedeutet. So habe sie sofort mit dem Rauchen aufgehört. Außerdem habe damals für sie festgestanden, dass sie nie wieder ein Leben führen wolle, das von Substanzen und den damit verbundenen Konflikten bestimmt werde.

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Joyn Gia Stumpf, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Imago Sido beim Auftakt der Jubiläumstour "25 Jahre" in Erfurt

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