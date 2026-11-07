"Widerlich": Jochen Schropp schießt gegen Simone Lugner

Jochen Schropp (47) hat eine klare Meinung zu Simone Lugner (44) – und mit der hält der Moderator nun nicht mehr hinter dem Berg. In der aktuellen Folge des Podcasts "Sendepause Fehlanzeige" teilte er im Gespräch mit Anja Rützel ordentlich gegen die Witwe aus, die sich in der aktuellen Staffel des österreichischen Formats Forsthaus Rampensau erstmals in ein klassisches Realityformat wagte. Einer der Auslöser für Jochens Abneigung findet sich direkt in der Begrüßungsszene: Statt ihre Mitstreiter in die Arme zu schließen oder gar mit Küsschen zu begrüßen, gab Simone ihnen nur die Hand. Für Jochen, der sich selbst eher als Umarmer beschreibt, schlicht "richtig bah". Doch nicht nur die unterkühlte Geste stößt ihm sauer auf. Auch an Simones Mimik stört sich der 47-Jährige: "Die Art und Weise, wie sie es mit ihren Augen kommentiert – das ist es, was sie arrogant wirken lässt", erklärte er im Podcast.

Noch schärfer fällt Jochens Urteil nach einer weiteren Szene der Realityshow aus. Während eines Gesprächs in der Forsthausküche wirft Simone mit Blick zum Balkon, wo sich andere Kandidaten aufhalten, ein: "Ich muss das Fenster zumachen, hier gucken komische Leute rein." Während einzelne Mitbewohner die Sprüche der Lugner-Witwe als trockenen Humor verbuchen und ihr einen gewissen Schmäh zugestehen, kann Jochen darüber so gar nicht lachen. "Sie ist einfach widerlich", lautet sein knallhartes Urteil. Ganz andere Worte findet er hingegen für Simones Teampartner Alexander Schneller-Pikard, den er als "putzig" und sogar "ein bisschen hot" beschreibt. Wieso ausgerechnet er mit der Blondine befreundet ist, bleibt dem Moderator ein Rätsel.

Allzu lange konnten die Zuschauer Simone und Alexander im "Forsthaus Rampensau" ohnehin nicht begleiten, da für das Duo nach zwei Tagen und einem verlorenen Exitduell schon Schluss war. Das frühe Aus traf die Witwe von Baulöwe Richard Lugner (†91) auch auf zwischenmenschlicher Ebene, da sie sich beim Abschied übergangen fühlte, als die übrigen Kandidaten vor allem den weinenden Alexander trösteten. Die Situation erinnerte sie prompt an die Beerdigung ihres im August 2024 verstorbenen Gatten, bei der sich die Aufmerksamkeit der Trauergäste ihrer Meinung nach eher auf Ex-Frau Christina "Mausi" Lugner (61) gerichtet hatte. Simone hatte Richard im Juni 2024 das Jawort gegeben – nur wenige Wochen, bevor er im August desselben Jahres verstarb.

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Collage: Imago, Instagram / simone_lugner Collage: Jochen Schropp und Simone Lugner

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Joyn Alexander Schneller-Pikard und Simone Lugner im Interview nach ihrem Ausscheiden bei "Forsthaus Rampensau" 2026

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