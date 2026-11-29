Dylan Sprouse (34) gab nun einen Einblick in einen der schwierigeren Momente seines Lebens. Im Podcast "Wildmen" seines Zwillingsbruders Cole Sprouse (34) erzählte der Schauspieler erstmals detailliert, wie sehr ihn die Veröffentlichung seiner Nacktbilder im Jahr 2013 getroffen hatte. Zu der Zeit studierte er an der New York University. Eines Morgens wachte er auf und musste feststellen, dass die privaten Aufnahmen überall im Netz waren. "Ich war natürlich am Boden zerstört. Ich dachte nur: 'Oh, Mann.' Es fühlte sich an, als würde meine Welt plötzlich einfach zusammenbrechen", schilderte Dylan im Podcast. Unterstützung fand er in dieser Situation bei seinem Bruder. Cole meldete sich telefonisch bei ihm, holte ihn ab und ging mit ihm essen. Anschließend machten sich die beiden zusammen auf den Weg in die Bibliothek. Dort sollte sich entscheiden, wie die Zwillinge mit dem Skandal umgehen würden.

Gemeinsam fassten die Brüder schließlich einen Entschluss: Statt sich weiter von dem Leak bestimmen zu lassen, wollten sie das Narrativ selbst übernehmen und beim öffentlichen Scherz mitmachen. Auf Twitter schrieb Dylan: "Hoppla, offenbar bin ich nicht mehr 14 und dick. Ich habe Mist gebaut ... aber ich wäre ein Narr, wenn ich nicht dazu stehen würde. Ich muss wohl darüber hinwegkommen." Cole sprang seinem Bruder prompt zur Seite und witzelte auf der Plattform: "Ganz schön kalt in dem Badezimmer, was?" Wie große Auswirkungen diese Erfahrung hatte, machte Dylan im Gespräch mit Cole ebenfalls klar. "Eines der schlimmsten Gefühle der Welt – für Menschen, die es nicht erlebt haben – ist, aufzuwachen und festzustellen, dass man überall zu sehen ist", beschrieb er die Situation. Und weiter: "Dieses Gefühl kennen nicht viele Menschen, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass diejenigen, die es erleben, davon eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Es ist wirklich herzzerreißend."

Für die beiden war der gemeinsame Podcast-Auftritt etwas Besonderes: Nach eigenen Angaben war es ihr erstes öffentliches Gespräch dieser Art seit womöglich mehr als einem Jahrzehnt. Bekannt wurden die Zwillinge bereits als Kinder mit der Serie "Hotel Zack & Cody". Nach dem Ende der Serie legte Dylan eine Pause von der Schauspielerei ein und schrieb sich an der New York University ein. Zuvor war er größtenteils zu Hause oder am Set unterrichtet worden. Dass sie nach ihrer Studienzeit überhaupt wieder vor der Kamera standen, war für Dylan und Cole keineswegs selbstverständlich gewesen.

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Getty Images Dylan Sprouse bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024

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Getty Images Cole Sprouse, Schauspieler

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