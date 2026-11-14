Dylan und Cole Sprouse standen kurz vor dem Karriere-Aus

Dylan Sprouse (34) und sein Zwillingsbruder Cole Sprouse (34) hätten der Schauspielerei beinahe für immer den Rücken gekehrt. Das verriet Dylan jetzt in einer neuen Folge seines Podcasts "Wildmen", in der er seinen früheren "Hotel Zack und Cody"-Kollegen Phill Lewis zu Gast hatte. Als die Disney-Serie 2011 endete, befanden sich die Brüder offenbar in einer turbulenten Lebensphase. Ob sie ihre Schauspielkarrieren überhaupt fortsetzen wollten, war zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss. Anstatt sich unmittelbar neuen Film- und Fernsehprojekten zu widmen, entschieden sich Dylan und Cole zunächst für eine Auszeit und konzentrierten sich auf ihr Studium am College. Dass Dylan später doch wieder als Schauspieler arbeitete, hat er nach eigener Aussage ausgerechnet Phill zu verdanken. Der Darsteller verkörperte in der Sitcom den Hotelmanager Mr. Moseby, der den beiden Teenagern regelmäßig hinterherjagen musste, wie The Blast berichtet.

Im Podcast nutzte Dylan die Gelegenheit, um seinem einstigen Serienkollegen ein paar persönliche Worte mit auf den Weg zu geben: "Ein Grund, warum ich mich so gefreut habe, dich heute hier zu haben, Phill, ist, dass mein Bruder und ich damals, als wir mit der Serie angefangen haben, in einer ziemlich turbulenten Lebensphase steckten." Dylan und Cole waren sich nach dem Serienende zunächst unsicher, ob sie ihre Schauspielkarrieren überhaupt fortsetzen wollten. Die Zusammenarbeit mit Phill habe ihn aber immer wieder auf den Gedanken gebracht, zurückzukehren. Über die Bedeutung seines Kollegen für den Disneyhit stellte der Schauspieler klar: "Sie wäre nichts ohne Phill Lewis." Und weiter: "Ich werde immer dein größter Fan sein." Phill verriet seinerseits, dass er zunächst gezögert hatte, die Rolle des Mr. Moseby anzunehmen. Grund dafür war vor allem die enttäuschend geringe Bezahlung. Erst nachdem Disney sein Angebot mehrfach angehoben hatte, stimmte er schließlich zu. Ausschlaggebend für seine Entscheidung sei letztlich auch der besondere Humor von Dylan und Cole gewesen, der ihn sofort begeistert habe, wie The Blast berichtet.

Auf seine Zeit als Kinderstar blickt Dylan inzwischen mit kritischem Abstand zurück. Im Gespräch mit Mark Indelicato, der als Kind in der Serie "Ugly Betty" bekannt wurde, bezeichnete er seine frühen Jahre vor der Kamera als Kinderarbeit. Die Erlebnisse aus seiner Zeit bei Disney wirken bis heute nach. Dylan erklärte, dass er auch als Erwachsener bei seiner Arbeit immer wieder mit mentalen Herausforderungen zu kämpfen habe. Schließlich habe die Unterhaltungsbranche einen Großteil seines bisherigen Lebens geprägt.

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imageSPACE / ActionPress Cole Sprouse und Dylan Sprouse auf der Vanity Fair Oscar Party 2022

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Getty Images Dylan und Cole Sprouse 2007

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