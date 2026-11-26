Cole Sprouse (34) blickt auf die Schattenseiten seiner Kindheit im Rampenlicht zurück, die er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Dylan Sprouse (34) erlebte. Im Podcast "Wildmen" vom 23. November, den Dylan gemeinsam mit Brendan Columbus moderiert, erinnerte sich der Schauspieler an viele Begegnungen mit Fans. Diese hätten den Brüdern immer wieder ungefragt verraten, welchen von ihnen sie lieber mochten. Die ständigen Gegenüberstellungen hätten die damals jungen Darsteller schwer getroffen. "Ich muss sagen, dass uns das als Kinder sehr geschadet hat – all diese Vergleiche, oh mein Gott", betonte Cole im Podcast. Besonders schwierig sei für ihn gewesen, dass Außenstehende die Zwillinge unbedingt klar voneinander abgrenzen wollten. Dafür seien sie dann häufig in gegensätzliche Schubladen gesteckt worden. Der eine sei dabei als der "gute" und der andere als der "böse" Zwilling abgestempelt worden.

Woher die Bevorzugung eines Bruders kam, kann sich Cole erklären. Er glaubt, dass viele Zuschauer die Figuren aus "Hotel Zack & Cody" auf die Schauspieler übertrugen: Manche mochten den wilden und verrückten Zack lieber, andere den vernünftiger wirkenden Cody. "Das Publikum will immer etwas, woran es sich festhalten kann, um meinen Bruder und mich auseinanderzuhalten. Das war schon immer so. Es gibt immer einen guten Zwilling. Es gibt immer einen bösen Zwilling", erklärt Cole bei "Wildmen". Mit der Realität hätten diese vereinfachten Rollenzuschreibungen jedoch wenig zu tun gehabt. Cole beschreibt Dylan als warmherzig und kontaktfreudig, während er selbst verschlossener gewesen sei und länger gebraucht habe, um Vertrauen zu fassen. Deshalb habe Cole seinen Bruder gelegentlich vor Bekannten gewarnt, denen er misstraute. Dylan hingegen sei oft schon nach einem kurzen Gespräch zunächst vom Guten in seinem Gegenüber ausgegangen.

Bereits als Babys standen Cole und Dylan gemeinsam vor der Kamera. Im Alter von acht Monaten teilten sie sich in der Serie "Grace Under Fire" die Rolle des Patrick Kelly. Ihren großen Durchbruch erlangten die Brüder schließlich von 2005 bis 2008 als Zack und Cody in "Hotel Zack & Cody". Im Anschluss waren sie bis 2011 in "Zack & Cody an Bord" erneut in ihren bekannten Rollen zu sehen. Nach dem Ende der Disneyserie folgte für die Zwillinge jedoch eine ungewisse Phase. In dieser Zeit spielten beide sogar mit dem Gedanken, ihre Schauspielkarrieren komplett aufs Eis zu legen. Sie legten eine Pause ein und konzentrierten sich zunächst auf ihr Studium am College. Erst später fanden Cole und Dylan zurück ins Schauspielgeschäft. Und das unabhängig voneinander, jeder auf seinem eigenen Weg.

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Getty Images Cole und Dylan Sprouse 2004

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Getty Images Cole Sprouse, Schauspieler

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