Hitze: Brenda Song brach am Set von "Zack & Cody" zusammen

Schockmoment bei den Dreharbeiten zu einer Kultserie: Brenda Song (38) ist am Set von "Hotel Zack & Cody" einst wegen extremer Hitze zusammengebrochen. Davon erzählte die Schauspielerin jetzt im Podcast "Wildmen" ihres früheren Serienkollegen Dylan Sprouse (34). Für eine Szene musste sie damals in einen Whirlpool steigen, dessen Heizer allerdings nicht richtig funktionierte. Wie Dylan berichtete, war das Gerät aus Versehen auf 250 Grad Fahrenheit – umgerechnet 121 Grad Celsius – eingestellt worden. Brenda merkte schnell, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimmte. "Ich erinnere mich nur daran, dass ich schwer atmete und sich meine Brust sehr heiß anfühlte. Ich dachte nur: 'Habe ich gerade eine Panikattacke?'", schilderte sie im Podcast. Wenig später verschlechterte sich ihr Zustand schlagartig. "Und dann sah ich plötzlich Sterne und war weg", erinnerte sich Brenda an den Moment, in dem sie am Set das Bewusstsein verlor.

Dylan zufolge war Brenda nicht die Einzige, der die Temperaturen im Wasser zu schaffen machten. Die anderen Personen im Whirlpool hätten sich längst über die extreme Hitze beschwert. Seine damalige Kollegin habe dagegen geschwiegen und trotz der gefährlichen Lage kein Wort über die Arbeitsbedingungen verloren. "Wenn du nicht ohnmächtig geworden wärst, hättest du nichts gesagt", wandte sich der Schauspieler im Gespräch direkt an sie. Erst durch ihre Ohnmacht sei klar geworden, wie ernst die Situation tatsächlich war. Nachdem Brenda zusammengesackt sei, hätten die Leute am Set begriffen: "Oh, Scheiße, das ist wirklich ernst." Dylan beschrieb den Vorfall als dramatisch wirkenden Zusammenbruch, blickte darauf aber auch mit einem makabren Scherz zurück. "Die Leute können Verbrennungen dritten Grades haben, aber solange Brenda nicht ohnmächtig wurde, war es nicht real", witzelte er bei "Wildmen" über die damalige Reaktion am Set.

Brenda verkörperte von 2005 bis 2008 in allen drei Staffeln von "Hotel Zack & Cody" die reiche Hotelerbin London Tipton. Danach schlüpfte sie auch im Spin-off "Zack & Cody an Bord", das von 2008 bis 2011 lief, erneut in diese Rolle. Im Podcast blickte sie mit gemischten Gefühlen auf diese Jahre zurück. Zwar habe sie bei den Dreharbeiten viel Spaß gehabt, die Darsteller seien jedoch unterbezahlt und überarbeitet gewesen. Außerdem bestätigte sie Dylans Aussage, dass sie von Disney keine fortlaufenden Tantiemen für die Serie bekämen. Zugleich betonte sie, wie wichtig die Produktionen für ihren beruflichen Weg waren. "Disney hat uns eine Plattform gegeben, dank der wir jetzt hier sitzen können. Deshalb ist es sehr schwierig, sich über bestimmte Dinge zu beschweren", erklärte sie bei "Wildmen". Privat ist Brenda mit Macaulay Culkin (46) verlobt. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne.

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Getty Images Brenda Song bei der Premiere von Netflix' "Running Point" Staffel 2 im Egyptian Theatre Hollywood, Los Angeles, 15. April 2026

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Getty Images Cole Sprouse, Brenda Song und Dylan Sprouse, Cast von "Hotel Zack & Cody", 2005

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