Zara und Mike Tindall: Nicht immer herrscht Harmonie

Mike Tindall (48) hat überraschend offen über sein Eheleben mit Zara Tindall (45) gesprochen. Im Podcast "Talk Horse" erzählte der ehemalige Rugbyprofi, dass es auch nach 15 Ehejahren nicht immer harmonisch zugeht. Bei öffentlichen Auftritten wirken die beiden meist vertraut und gut gelaunt, doch privat kommt es durchaus zu Reibereien. Mit Konflikten gingen sie zunächst oft so um, dass sie ihnen lieber aus dem Weg gingen, bis es schließlich doch zur Aussprache kam. Danach gelinge es ihnen jedoch, offen über ihre Probleme zu sprechen und gemeinsam schwierige Phasen zu bewältigen. Dass er selbst mitunter für Spannungen sorgt, räumte Mike mit einem Augenzwinkern ein: "Manchmal will man jemanden einfach nur nerven, nur um des Nervens willen. Das mache ich wahrscheinlich ein bisschen zu oft!", gestand er.

Wie gut die Verständigung klappt, hängt laut Mike stark vom jeweiligen Thema ab. Bei Sport, Tieren oder den Kindern seien sie sich meist schnell einig, bei anderen Dingen werde es komplizierter. Ein Patentrezept für Streit hat der ehemalige Rugbyprofi nicht: "Man muss einfach versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen. Es ist nie einfach, oder?", erzählte er im Podcast. Als Leistungssportler hätten beide allerdings ein gutes Gespür dafür entwickelt, was der andere gerade braucht. Vor Zaras Geländeritten lässt Mike seiner Frau bewusst Raum, damit sie sich konzentrieren kann. Zwischendurch versucht er aber auch, sie zum Lachen zu bringen. Nach dem Wettkampf richtet er seine Reaktion danach aus, wie sie abgeschnitten hat und in welcher Stimmung sie ist. Zu wissen, wann er sich einbringen und wann er sich besser zurückhalten sollte, sei für ihn ein wichtiger Bestandteil ihrer Partnerschaft. Auch beim Spagat zwischen Familie und Spitzensport möchte er Zara unterstützen. Er weiß, dass sie sich als Mutter von drei Kindern manchmal schuldig fühlt, räumt aber ein, dass ihm die Unterstützung nicht immer perfekt gelingt.

Zara und Mike sind seit 2003 ein Paar und heirateten im Juli 2011 in Schottland. Sie haben drei gemeinsame Kinder: Tochter Mia (12) wurde 2014 geboren, Lena (8) kam 2018 zur Welt und Sohn Lucas (5) folgte 2021. Im Jahr von Mias Geburt beendete Mike seine Profikarriere im Rugby. Zara ist dagegen auch als dreifache Mutter weiterhin im Reitsport aktiv und startet regelmäßig bei internationalen Turnieren. Dass eine langjährige Beziehung Arbeit bedeutet, hatte die Sportlerin selbst bereits öffentlich angesprochen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten an Mikes Seite beschrieb sie die Ehe als einen fortlaufenden Prozess, an dem beide immer wieder arbeiten müssten. Dabei sei es für sie besonders wichtig, gemeinsam Spaß zu haben.

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ActionPress Mike Tindall und Zara Tindall bei den Beauty Awards in London

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Imago Zara und Mike Tindall beim Royal Ascot, 2025

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Getty Images Zara Phillips und Mike Tindall vor dem Start des Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien in Silverstone, 11. Juli 2004