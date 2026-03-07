Zara Tindall packt aus: Das ist ihr privates Ehegeheimnis

Zara Tindall (44) hat seltene Einblicke in ihre langjährige Ehe mit Mike Tindall (47) gewährt und dabei verraten, wie das Paar es geschafft hat, seit über zwei Jahrzehnten zusammen zu sein. Bei den Beauty Awards sprach die Tochter von Prinzessin Anne (75) offen über ihre Beziehung zu dem ehemaligen Rugby-Nationalspieler, mit dem sie seit 2003 liiert ist. Seit ihrer Hochzeit in Schottland im Jahr 2011 haben die beiden drei gemeinsame Kinder: Mia Grace, Lena Elizabeth und Lucas Philip. Ihr Geheimnis für eine glückliche und dauerhafte Ehe? "Wir sind seit 21 Jahren zusammen. Nichts läuft jemals reibungslos. Das muss man im Leben akzeptieren", erklärte sie gegenüber der Daily Mail und fügte hinzu: "Es ist ein Work-in-Progress, aber man muss Spaß haben."

Die Liebesgeschichte des Paares begann auf unkonventionelle Weise in Sydney, Australien, wo sich Zara und der heute 47-jährige Mike in der Manly Wharf Bar kennenlernten. Damals spielte Mike für England bei der Rugby-Weltmeisterschaft, während Zara ihr Gap Year genoss. Nachdem er vor dem Halbfinale aus der Startaufstellung gestrichen worden war, führte Mikes Ausflug in die Bar zu einer schicksalhaften Begegnung. Ihr erstes Date war ein Mittagessen in einem lokalen Restaurant, das laut Mike ziemlich "vergnügt" verlief, während die beiden sich besser kennenlernten. Nach rund sieben Jahren Beziehung heirateten die beiden schließlich.

Zara gab in der Vergangenheit auch in Sachen Fitness und Ernährung immer wieder private Einblicke. Wie sie bereits 2015 dem Sunday Times Magazine verriet, startete sie morgens am liebsten mit griechischem Joghurt und Honig, dazu etwas Obst oder Toast. Nach diesem Frühstück schwang sich die ehemalige olympische Reiterin direkt auf den Hometrainer – so sammelte sie schon früh am Tag neue Energie für die nächsten Aufgaben. Das einfache, proteinhaltige Frühstück galt unter Ernährungsexperten als effektiver und gesunder Tagesstart, vor allem für Frauen und viel beschäftigte Mütter.

Mike Tindall und Zara Tindall bei den Beauty Awards in London

Mike Tindall und Zara Tindall, Mitglieder der britischen Königsfamilie

Zara Tindall, Prinzessin Annes Tochter

