Prinz William (44) hat innerhalb der britischen Königsfamilie offenbar einen besonders engen Vertrauten: Mike Tindall (48). Der ehemalige Rugbyspieler soll für den Thronfolger inzwischen beinahe wie ein Bruder sein. Royalexpertin Emily Andrews erklärte dem Magazin Woman and Home, manche würden Mike sogar als Williams "echten Bruder" bezeichnen. Seit seiner Hochzeit mit Williams Cousine Zara Tindall (45) im Juli 2011 gehört Mike zur Familie. Die beiden Männer und ihre Familien sollen regelmäßig Zeit miteinander verbringen. Mike und Zara haben drei Kinder: Mia, Lena und Lucas. Auch William und Prinzessin Kate (44) sind Eltern von drei Kindern. Wie vertraut die beiden Männer miteinander umgehen, zeigt auch ihr gemeinsamer Humor. Im Podcast "Seven: Rob Burrow", in dem Mike gemeinsam mit seiner Frau Zara zu Gast war, verriet er Williams Spitznamen "One Pint Willy". Damit spielt er darauf an, dass der Prinz offenbar nicht besonders trinkfest ist.

Zara war von der Offenheit ihres Mannes offenbar wenig begeistert und reagierte mit den Worten: "Oh mein Gott, du steckst so sehr in Schwierigkeiten" – obwohl sie ihren Cousin unlängst selbst im Podcast geneckt hatte. William selbst nahm die Geschichte mit Humor. Bei einem späteren Termin in Leeds wurde er auf den ausgeplauderten Spitznamen angesprochen. In der Sendung "BBC Breakfast" erzählte der Thronfolger, Mike habe sich inzwischen bei ihm entschuldigt. "Ich meinte: 'Mike, wenn du sagst, dass du keine Spitznamen von irgendjemandem erwähnen wirst, bedeutet das nicht, dass du dann meinen Spitznamen nennen kannst. Das ist nicht fair'", schilderte William die Unterhaltung mit seinem angeheirateten Cousin.

Während Mike und William ein enges Verhältnis pflegen, soll der Kontakt des Prinzen zu seinem jüngeren Bruder Harry seit Jahren deutlich abgekühlt sein. Wie Daily Express berichtet, sollen William und Harry seit der Beerdigung ihres Onkels Lord Robert Fellowes (†82) im Sommer 2024 nicht mehr gemeinsam in einem Raum gewesen sein. Mike gehört seit seiner Hochzeit mit Zara zur Königsfamilie. Emily betonte gegenüber Woman and Home, dass er dort sehr beliebt sei. Selbst die inzwischen verstorbene Queen Elizabeth II. (†96) soll seinen Humor geschätzt haben. Auch über seine royalen Verwandten spreche der ehemalige Rugbyspieler stets mit großer Herzlichkeit, so die Royalexpertin.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Mike Tindall und Prinz William

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Getty Images Mike Tindall nach dem Spiel Classic Wallabies vs. British & Irish Legends in Melbourne am 24. Juli 2025

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