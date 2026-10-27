Gestohlene Liebesbriefe enthüllten Prinzessin Annes Affäre

Dass König Charles III. (77) und Prinzessin Diana (†36) keine glückliche Ehe führten, ist seit Jahrzehnten bekannt. Doch auch die Beziehung seiner Schwester Prinzessin Anne (76) zu ihrem ersten Ehemann Mark Phillips galt lange als schwierig. Während dieser Zeit verband die Prinzessin bereits eine heimliche Liebe mit einem anderen Mann: Timothy Laurence (71), der damals als Stallmeister ihrer Mutter Queen Elizabeth II. (†96) im Dienst stand. Öffentlich wurde diese Verbindung im April 1989 – und zwar auf denkbar unangenehme Weise. Aus dem Buckingham-Palast waren private Liebesbriefe entwendet und anschließend der britischen Zeitung The Sun zugeschickt worden. Das Blatt übergab die intimen Schreiben an Scotland Yard. Damit begann eine polizeiliche Untersuchung, durch die Annes Affäre schließlich an die Öffentlichkeit gelangte. Der Vorfall sorgte nicht nur für Schlagzeilen über das Privatleben der Prinzessin. Zugleich stand die Frage im Raum, wer Zugang zu ihrer persönlichen Korrespondenz gehabt und diese gezielt an die Presse weitergereicht hatte.

Die Ermittler befragten zahlreiche Palastmitarbeiter und nahmen Fingerabdrücke. Doch selbst nach vier Monaten ließ sich nicht zweifelsfrei klären, wer die Briefe gestohlen und an die Presse weitergereicht hatte. Der damals zuständige Ermittler Roy Ramm erinnerte sich in einer Dokumentation aus dem Jahr 2002 daran, wie er der Prinzessin das Ergebnis überbringen musste: "Ehrlich gesagt, wir kamen in eine Sackgasse und gingen zur Prinzessin und sagten: 'Es tut uns sehr leid, wir können Ihnen nicht definitiv sagen, wer Ihre Briefe gestohlen hat'." Der Buckingham-Palast bestätigte derweil den Verfasser der Zeilen, hielt sich beim Inhalt aber bedeckt: "Die gestohlenen Briefe wurden von Commander Timothy Laurence, dem Stallmeister der Königin, an die Prinzessin Royal gerichtet. Wir haben nichts über den Inhalt der persönlichen Briefe zu sagen, die ein Freund an Ihre Königliche Hoheit geschickt hat, die gestohlen wurden und die Gegenstand einer polizeilichen Untersuchung sind." Für Annes Ehe folgte kurz darauf das Aus: Sie und Mark trennten sich, 1992 wurde ihre Scheidung rechtskräftig. Nur acht Monate später heiratete die Prinzessin Timothy im Dezember 1992 in Schottland. Dort war die Trauung möglich, während eine zweite kirchliche Eheschließung in England damals nicht erlaubt war.

Kennengelernt hatten sich Anne und Mark bereits 1968 auf einer Feier. Am 29. Mai 1973 wurde ihre Verlobung offiziell bekannt gegeben, am 14. November desselben Jahres folgte die Hochzeit. Aus der Verbindung gingen zwei Kinder hervor: Peter Phillips (48) und Zara Tindall (45). Wie entschlossen die Prinzessin schon damals auftrat, zeigte sich im gemeinsamen Verlobungsinterview. Als Reporter wissen wollten, ob die künftige Ehe dem Druck der royalen Pflichten und der ständigen medialen Aufmerksamkeit überhaupt standhalten könne, unterbrach Anne kurzerhand die Antwort ihres Verlobten. Sie stellte klar, dass die Beziehung ihrer Ansicht nach Bestand haben müsse. Tatsächlich hielt die Ehe fast zwei Jahrzehnte lang. Nach der Enthüllung der gestohlenen Liebesbriefe heiratete Anne Timothy. Die beiden gaben sich noch im Scheidungsjahr das Jawort und sind bis heute verheiratet. Damit wurde aus der einst heimlichen Verbindung schließlich Annes zweite Ehe.

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Getty Images Prinzessin Anne bei einem Treffen im Government House in Bangkok während ihres offiziellen Besuchs in Thailand

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Getty Images Prinzessin Anne und ihr Ehemann Captain Mark Phillips 1974 in einem Wagen

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Getty Images Vice Admiral Sir Tim Laurence und Princess Royal Anne vor dem Staatsbankett auf Schloss Windsor