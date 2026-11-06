Harriet verrät: So tickt Prinzessin Anne als Schwiegermutter

Knapp fünf Monate nach ihrer Hochzeit mit Peter Phillips (48) gewährt Harriet Phillips private Einblicke in ihr Verhältnis zu Prinzessin Anne (76). Die frühere NHS-Krankenschwester heiratete den ältesten Sohn der Princess Royal am 6. Juni 2026 in der All Saints Church im englischen Kemble. Seitdem gehört sie offiziell zur britischen Königsfamilie. Im exklusiven Interview mit dem Magazin Hello! findet Harriet ausschließlich lobende Worte für die Princess Royal: "Sie ist brillant, macht wirklich Spaß und sagt geradeheraus, was sie denkt. Sie ist unglaublich großzügig." Besonders hebt Harriet außerdem Annes Loyalität gegenüber ihren Liebsten hervor: Die Royal halte stets treu zu ihrer Familie. Sie selbst schätze sich sehr glücklich, nun ein Teil dieser Familie zu sein, betont die Frischvermählte.

Vor ihrem ersten Kennenlernen mit Anne war Harriet durchaus nervös. Die Anspannung verschwand jedoch schnell, denn das Treffen auf dem Gatcombe-Anwesen verlief völlig ungezwungen. "Wir trafen uns im Garten von Gatcombe. Es war wirklich entspannt; wir saßen mit Tassen Tee auf Gartenbänken. Es hätte nicht schöner sein können und war ganz ähnlich wie damals, als Peter meine Familie kennenlernte", erinnert sie sich gegenüber Hello!. Auch bei der Hochzeit zeigte sich Anne großzügig: Sie ermöglichte Harriet und Peter, den Empfang auf ihrem Anwesen auszurichten. Für Peter hat der Ort eine ganz besondere Bedeutung, denn er ist dort aufgewachsen. Harriet beschreibt die Feier deshalb als außergewöhnlich und bedeutungsvoll für sie beide. Außerdem bewundert sie den Arbeitseifer ihrer Schwiegermutter. Anne setze sich unermüdlich für lokale Wohltätigkeitsorganisationen ein und interessiere sich aufrichtig für die Anliegen, die ihr am Herzen liegen. In der Familie genieße die Prinzessin deshalb großen Respekt.

Harriet und Peter leben heute in einem privaten Cottage auf dem Gatcombe-Park-Anwesen in Gloucestershire, das Anne gehört. Nur unweit davon wohnt Peters Schwester Zara Tindall (45) mit ihrem Ehemann Mike Tindall (48) und den drei gemeinsamen Kindern auf der ebenfalls zum Besitz gehörenden Aston Farm. Damit lebt ein großer Teil der Familie in direkter Nachbarschaft. Beide Eheleute haben Kinder mit in die Beziehung gebracht: Harriet ist Mutter einer 14-jährigen Tochter, Peter hat aus seiner ersten Ehe mit Autumn Kelly die Töchter Savannah und Isla, die 15 und 14 Jahre alt sind. Ein Paar sind Harriet und Peter seit 2024. Im Mai desselben Jahres zeigten sie sich bei den Badminton Horse Trials zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. Dort unterstützten sie Zara und liefen Hand in Hand über das Gelände. Am 1. August 2025 gaben die beiden dann ihre Verlobung bekannt.

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Imago Prinzessin Anne beim zweiten Tag von Royal Ascot auf dem Ascot Racecourse in Berkshire

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Getty Images Anne, Princess Royal, besucht das Commonwealth-Games-Hauptquartier in Glasgow

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