Darum fehlte RJ Mittes Verlobte bei der Beisetzung

Der überraschende Tod von RJ Mitte (†34) hat bei zahlreichen Fans für große Trauer gesorgt. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Walter White Jr. in der Erfolgsserie Breaking Bad bekannt wurde, starb am 12. Oktober 2026 im Alter von nur 34 Jahren. Bereits vier Tage später, am 16. Oktober, wurde er im texanischen Brownsville beigesetzt. Die Trauerfeier hatte seine Familie organisiert. Doch eine wichtige Person fehlte bei der Zeremonie: seine Verlobte Kennedy Suarez. Ihre Abwesenheit sorgte schnell für Spekulationen über das Verhältnis zwischen ihr und der Familie des Verstorbenen. Jetzt äußerte sich RJs Mutter Dyna Mitte gegenüber The Hollywood Reporter zu den Hintergründen. Demnach soll die Beziehung zwischen ihrem Sohn und Kennedy bereits seit mehreren Monaten nicht mehr intakt gewesen sein. Zuletzt habe es Spannungen zwischen den beiden gegeben.

Wie Dyna in dem Interview erklärte, sei Kennedy bereits im Dezember aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Danach hätten sich die beiden nur noch drei- oder viermal persönlich getroffen. "Es gab Spannungen, aber diese Gespräche blieben privat zwischen RJ und mir sowie zwischen ihm und seinen Freunden", berichtete die Mutter des Schauspielers. Was genau zwischen RJ und seiner Verlobten nach deren Auszug besprochen wurde, könne sie allerdings nicht sagen. Am Tag, an dem Dyna ihren Sohn fand, habe Kennedy einen Freund des Schauspielers kontaktiert, um sich nach der Beisetzung zu erkundigen. Zu diesem Zeitpunkt habe die Familie jedoch noch keine konkreten Pläne für die Trauerfeier gehabt. "Ich hatte mit ihr nicht über ihre Abwesenheit bei der Beisetzung gesprochen", stellte Dyna klar. Dass Kennedy von der Familie ausdrücklich von der Zeremonie ausgeschlossen worden sei, geht aus ihren Schilderungen somit nicht hervor.

RJ und Kennedy waren insgesamt fünf Jahre lang ein Paar, bevor der Schauspieler seiner Partnerin im Oktober 2025 einen Heiratsantrag machte. Damals widmete er ihr auf Instagram eine besonders emotionale Liebeserklärung. "Kennedy verkörpert die größte bedingungslose Liebe." Weiter schrieb er: "Eine Liebe, die bleibt, ganz gleich, welche Prüfungen wir durchmachen oder welchen Situationen wir gegenüberstehen, und wir bewältigen all das gemeinsam." Doch zu einer gemeinsamen Zukunft als Ehepaar kam es nicht mehr. Nur wenige Monate nach der Verlobung zog Kennedy aus, danach sollen sich die beiden kaum noch gesehen haben. Neben seiner erfolgreichen Schauspielkarriere setzte sich RJ öffentlich für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Er selbst lebte seit seiner Kindheit mit einer Zerebralparese. Seine Vertreter bestätigten seinen Tod mit einem emotionalen Statement: "Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod von RJ Mitte bekannt, Schauspieler, Philanthrop und leidenschaftlicher Verfechter der Rechte von Menschen mit Behinderung."

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Getty Images Kennedy Suarez und RJ Mitte bei der Premiere von "Animals In War" beim Tribeca Festival im Village East Cinema, New York

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Getty Images RJ Mitte und seine Mutter Dyna Mitte in New York, April 2016

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Getty Images RJ Mitte mit seiner Partnerin Kennedy Suarez im Juni 2025