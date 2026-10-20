Darum sagte Miranda Kerr Victoria's Secret Show ab

Bei der großen Victoria's Secret-Show am 18. Oktober 2026 in Culver City suchten die Zuschauer ein bekanntes Gesicht vergeblich: Miranda Kerr (43). Dabei war das australische Model durchaus eingeladen worden, erneut für das berühmte Dessous-Label über den Laufsteg zu schreiten. Bereits im September hatte die 43-Jährige auf Instagram erklärt, weshalb sie sich gegen eine Rückkehr entschieden hatte. Vor genau 20 Jahren feierte Miranda ihr Debüt bei der Victoria's Secret-Show, zuletzt war sie 2012 für die Marke über den Catwalk gelaufen. Diese Erinnerungen möchte sie offenbar lieber bewahren, anstatt das Kapitel noch einmal aufzugreifen. "Aber letztlich spürte ich in meinem Herzen, dass es richtig war, dieses Kapitel so zu bewahren, wie es war", erklärte sie in ihrem Beitrag. Trotz ihrer Absage wünschte sie allen Beteiligten eine erfolgreiche Veranstaltung: "Ich sende allen bei der diesjährigen Show ganz viel Liebe und Licht!"

Dass Miranda nicht mehr für Victoria's Secret auf den Laufsteg zurückkehren möchte, bedeutet allerdings nicht, dass sie ihre gemeinsame Vergangenheit bereut. Ganz im Gegenteil: Die Unternehmerin blickt mit großer Dankbarkeit auf diese Zeit zurück. "Ich blicke mit so viel Dankbarkeit auf die Freundschaften, die magischen Erinnerungen und all die Menschen zurück, die dieses Kapitel meines Lebens so besonders gemacht haben", schwärmte sie auf Instagram. Besonders die Einladung zum 20-jährigen Jubiläum ihres Debüts habe ihr viel bedeutet. "Es bedeutete mir sehr viel, eingeladen worden zu sein, dieses Jahr zurückzukehren, vor allem, weil es das 20-jährige Jubiläum meiner ersten Show markiert", betonte Miranda. Auch das Dessous-Label reagierte liebevoll auf ihre Entscheidung und kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Für uns immer ein Engel." Auf dem Laufsteg waren stattdessen zahlreiche andere bekannte Gesichter aus der Geschichte der Marke zu sehen. Unter anderem präsentierten Gisele Bündchen (46), Adriana Lima (45), Alessandra Ambrosio (45) und Candice Swanepoel (38) die neuen Kreationen.

Ganz vom Laufsteg verabschiedet hat sich Miranda allerdings nicht. Erst Ende September 2026 überraschte die dreifache Mutter mit einem Comeback bei der Paris Fashion Week. Dort lief sie für Stella McCartney über den Catwalk – rund neun Jahre nach ihrem letzten Auftritt bei einer Modenschau. Zuvor hatte sie zuletzt im Juni 2017 bei einem Moschino-Event in Los Angeles gemodelt. In Paris präsentierte Miranda ein meeresgrünes Jerseykleid mit auffälligen Schulterpolstern und einem Knoten an der Taille. Dazu kombinierte sie einen geflochtenen Pferdeschwanz und dezentes Make-up. Schon nach der Geburt ihres ältesten Sohnes hatte Miranda deutlich gemacht, dass sie ihre Karriere künftig stärker auf ihr Familienleben abstimmen wolle. Seitdem wähle sie ihre beruflichen Projekte bewusst aus, um ausreichend Zeit für ihre Kinder zu haben und gleichzeitig ihren unternehmerischen Tätigkeiten nachgehen zu können. Ihre Absage an Victoria's Secret scheint somit vor allem eine persönliche Entscheidung gewesen zu sein.

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Getty Images Miranda Kerr, Baby2Baby Gala, 2024

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Getty Images Miranda Kerr auf der Victoria's-Secret-Fashionshow 2011

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Getty Images Miranda Kerr auf dem Laufsteg bei der Stella-McCartney-Show während der Paris Fashion Week, 30. September 2026