Nach neun Jahren kehrt Miranda Kerr auf den Laufsteg zurück

Damit hatte wohl kaum jemand gerechnet: Miranda Kerr (43) ist nach rund neun Jahren auf den Laufsteg zurückgekehrt. Ende September 2026 präsentierte das australische Model bei der Paris Fashion Week eine Kreation von Stella McCartney (55). Damit absolvierte Miranda laut Page Six ihre erste Modenschau seit ihrem Auftritt für Moschino im Juni 2017. Für ihr überraschendes Comeback in der französischen Hauptstadt entschied sich die Designerin für einen echten Hingucker: Miranda trug ein meeresgrünes Jerseykleid, das an der Taille geknotet war. Übergroße Schulterpolster verliehen dem fließenden Outfit zusätzliche Dramatik. Ihr Styling hielt die Unternehmerin dagegen deutlich schlichter. Ihre Haare hatte die vierfache Mutter zu einem geflochtenen Pferdeschwanz zurückgebunden, das Make-up fiel dagegen bewusst dezent aus.

Miranda war dabei nicht der einzige Name auf dem Besetzungszettel, der für Aufsehen sorgte. Stella McCartney versammelte für ihre Show in Paris gleich mehrere Branchengrößen, die inzwischen nur noch selten bei Modenschauen zu sehen sind. Auch Karlie Kloss (34) und Amber Valletta (52) gehörten zum Cast der Modenschau. Karlie, die mittlerweile dreifache Mutter ist, nimmt zwar hin und wieder noch an Shows teil – von der Regelmäßigkeit früherer Jahre ist sie aber weit entfernt. Bei Stella präsentierte sich das 34 Jahre alte Model nun wieder einem großen Modepublikum. Ähnlich sieht es bei Amber aus: Die US-Amerikanerin ist bei großen Modeschauen zwar häufig in der ersten Reihe anzutreffen, ihr letzter Auftritt auf dem Laufsteg liegt laut Page Six jedoch bereits rund zweieinhalb Jahre zurück. Mit Miranda, Karlie und Amber brachte Stella somit gleich mehrere prominente Models zusammen, deren Auftritte bei großen Schauen mittlerweile zu einer Seltenheit geworden sind.

Für Miranda war es übrigens erst der dritte Einsatz bei einer Show von Stella McCartney überhaupt. Bereits im Oktober 2011 hatte sie Entwürfe der Designerin präsentiert, im September 2013 folgte eine weitere gemeinsame Modenschau. Groß geworden ist das Model allerdings an anderer Stelle: Weltweite Bekanntheit erlangte Miranda als Engel von Victoria's Secret. Von dieser Rolle verabschiedete sie sich 2013, blieb der Mode- und Beautybranche jedoch als Model und Unternehmerin verbunden. Nach dem Defilee für Moschino im Juni 2017 zog sie sich schließlich für beinahe ein Jahrzehnt komplett vom Catwalk zurück, ehe sie nun in Paris ihr Comeback feierte. Mit ihrem Auftritt in dem meeresgrünen Kleid beendete sie diese lange Pause nun ausgerechnet für eine Designerin, mit der sie schon viele Jahre zuvor zusammengearbeitet hatte. Zwischen ihrem vorherigen Einsatz für Stella im Jahr 2013 und der aktuellen Show liegen sogar rund 13 Jahre.

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Getty Images Miranda Kerr backstage vor der Stella-McCartney-Show während der Paris Fashion Week 2026

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Getty Images Miranda Kerr auf dem Laufsteg bei der Stella-McCartney-Show während der Paris Fashion Week, 30. September 2026

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Getty Images Miranda Kerr auf der Victoria's-Secret-Fashionshow 2011