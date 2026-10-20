Miranda Kerr litt jahrelang heimlich unter Schmerzen

Miranda Kerr (43) hat eine Diagnose öffentlich gemacht, die sie über Jahre hinweg geheim gehalten hat: Das Model leidet an Proktitis, einer Entzündung im Bereich des Enddarms. Die Erkrankung geht mit unangenehmen Darmbeschwerden einher, was sie dazu zwingt, ihren Speiseplan streng zu kontrollieren. Gegenüber dem australischen Stellar Magazine erzählte die vierfache Mutter, dass Blutuntersuchungen und ihre langjährigen Beschwerden zu einer strikten Ernährungsumstellung geführt hätten. "Ich hatte Proktitis. Das ist eine entzündliche Darmerkrankung, deshalb muss ich sehr genau darauf achten, was ich esse", erklärte das Model. Besonders hart ist es für sie, auf ein Lebensmittel zu verzichten: Eier stehen bei ihr mittlerweile nicht mehr auf dem Tisch. "Ich habe Eier wirklich sehr genossen. Ich vermisse Eier", gestand die Australierin.

Welche Lebensmittel bei ihr Probleme auslösen, sei allerdings sehr individuell, betonte Miranda im Interview. "Bestimmte Dinge lösen bei mir Entzündungen aus. Das bedeutet nicht, dass sie bei jedem Entzündungen auslösen. Meine Kinder essen zum Beispiel Eier. Das ist großartig, oder?", schilderte das Model. Sie selbst setzt unter anderem auf Bison- und Wildfleisch, weil sie diese Sorten gut verträgt. Ihre Söhne Flynn, Hart, Myles und Pierre müssen ihrem strikten Diätplan jedoch nicht folgen. Zudem erklärte das Model im Interview, warum ihr die Gesundheit auf mehreren Ebenen wichtig ist: "Wenn ich mich bestmöglich fühle, gebe ich als Mutter mein Bestes, bei meiner Arbeit mein Bestes und als Freundin mein Bestes." Zugleich stellte sie klar: "Was für mich funktioniert, muss nicht unbedingt für alle anderen funktionieren."

Miranda hat für sich auf jeden Fall schon eine passende Routine gefunden: Zuerst gibt es einen Noni-Saft. Danach folgen Eibischtee, der ihrer Darmschleimhaut guttun soll, sowie ein kleines Frühstück aus Kokosjoghurt mit Honig und einer Banane. Auch sonst hält sich das Model an strikte Vorgaben: Fleisch darf nicht aus Massenproduktion stammen, Brot und Reis ersetzt sie häufig durch Gemüse wie Kürbis, Karotten und Pastinaken. Gekocht wird ausschließlich mit Kokos- oder Avocadoöl, Olivenöl kommt bei ihr nur über den Salat. Über ihre strengen Essgewohnheiten hatte Miranda bereits im August im Podcast "Let's Be Honest with Kristin Cavallari" ausführlich gesprochen – damals brachte sie diese jedoch vor allem mit Wohlbefinden, Figur und Energielevel in Verbindung.

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Getty Images Miranda Kerr bei der Met Gala 2025

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Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr, Baby2Baby Gala, 2024

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Instagram / mirandakerr Miranda Kerr