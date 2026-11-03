Dieses Versprechen gab Miranda Kerr ihrer toten Jugendliebe

Miranda Kerr (43) hat ihrer verstorbenen Jugendliebe ein besonderes Versprechen gegeben und es auch gehalten. In der neuen Folge des Podcasts "Not Skinny But Not Fat" sprach das Model mit Moderatorin Amanda Hirsch offen über den tragischen Tod von Christopher Middlebrook. Die beiden hatten sich in der Highschool ineinander verliebt und waren zwei Jahre lang ein Paar, als Christopher als Teenager bei einem Autounfall starb. Die Nachricht sorgte bei Miranda für einen tiefen Schock: "Als [mein Onkel] mir die Nachricht überbrachte, weiß ich noch, dass meine ganze Welt einfach stehen blieb. Ich sah draußen den Mann, der den Rasen mähte, und dachte: 'Das ist so seltsam. Meine Welt ist stehen geblieben, aber die Welten anderer Menschen drehen sich weiter'", erinnerte sie sich laut Us Weekly. Kurz danach schrieb sie bei ihrer Großmutter einen Brief für seine Beerdigung. Darin versprach sie ihm: "Mein erstgeborener Sohn wird deinen Namen tragen." Und so kam es auch: Ihr heute 15-jähriger Sohn aus der Ehe mit Orlando Bloom (49) heißt Flynn Christopher.

Im Podcast erzählte Miranda ebenfalls, wie es zu dem tragischen Unfall gekommen war. In jener Nacht sei Vollmond gewesen, und am Straßenrand habe ein Pflug gestanden. Christophers Auto sei in der Woche davor beanstandet worden, weil es ein Problem mit einem Scheinwerfer gegeben habe. Deshalb sei er mit ausgeschaltetem Licht gefahren. "Als er den Pflug sah, war es schon zu spät. Er starb sofort. Das war's", beschrieb sie den schlimmen Moment. Dass ihr Sohn den Namen ihrer Jugendliebe trägt, hat für sie bis heute eine spirituelle Bedeutung. "Intuitiv habe ich das Gefühl, dass Chris wirklich über meinen Sohn Flynn wacht und ihn beschützt", verriet sie.

Miranda und Christopher waren damals gemeinsam aufgewachsen, und auch ihre Familien standen sich nahe. Daran hat sich bis jetzt nichts geändert: Das Model hält weiterhin engen Kontakt zu den Eltern von Christopher und spricht mindestens einmal im Monat mit ihnen. Diese Verbindung habe beiden Seiten geholfen, mit der Trauer umzugehen und weiterzuleben. "Er war meine erste Liebe, und ich glaube, es war sowohl für seine Familie als auch für mich sehr heilsam, dass wir uns nahe geblieben sind", erklärte sie. Zu diesem Austausch gehört auch ein kleines Ritual: Regelmäßig schickt Miranda Christophers Mutter ein Sonnenblumen-Emoji. Dahinter steckt eine besondere Erinnerung: Christopher hatte ihr einmal eine riesige Sonnenblume von einem Bauernhof mitgebracht. Die Pflanze hatte er kurzerhand mitsamt den Wurzeln aus der Erde gezogen.

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Instagram / mirandakerr Miranda Kerr, Supermodel

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Imago Orlando Bloom und Miranda Kerr, 2013

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