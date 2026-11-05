Miranda Kerr hatte wegen Victoria's Secret "flaues Gefühl"

Miranda Kerr (43) ist bei der Victoria's Secret Show 2026 nicht über den Laufsteg gelaufen. Das Model hat das Angebot für ein Comeback bei dem Dessouslabel abgelehnt. Den genauen Grund für die Absage offenbarte sie jetzt in der aktuellen Folge des Podcasts "Not Skinny But Not Fat". Dabei gab Miranda offen zu, dass sie über eine Rückkehr zunächst ernsthaft nachgedacht hatte. Je mehr sie sich jedoch den Auftritt vorstellte, desto unruhiger wurde sie. Der Gedanke, nach einigen Geburten noch einmal in Unterwäsche vor aller Augen zu stehen, machte die Australierin zunehmend nervös. "Alle sind in Unterwäsche. Ich bin 43. Ich habe vier Söhne", schilderte sie. Ein flaues Gefühl im Magen begleitete sie über längere Zeit und wollte einfach nicht verschwinden. Nicht einmal Meditation, auf die Miranda in solchen Momenten setzte, konnte die Anspannung lösen.

"Ich hatte so ein flaues Gefühl im Magen, und egal, wie sehr ich auch versucht habe zu meditieren und es zu lösen, es blieb einfach da", schilderte sie. Die Wende kam erst, als sie sich selbst eine einfache Frage stellte: "Du wirst die Show nicht machen. Wie fühlst du dich jetzt?" Plötzlich war das unangenehme Gefühl verschwunden. Für das Model war das ein deutliches Signal, dass sie mit ihrer Absage richtig lag. Für Miranda war das der entscheidende Beweis, dass ihr Bauchgefühl sie richtig geleitet hatte. Undankbar ist sie dennoch für die Einladung nicht: Sie sei "sehr geehrt und demütig", dass Victoria's Secret sie mit 43 Jahren und als Mutter von vier Kindern noch einmal gefragt habe.

Für Victoria's Secret stand Miranda erstmals im Jahr 2006 auf dem Laufsteg. Insgesamt hat sie an sechs Shows teilgenommen. Ein Highlight war dabei das Jahr 2011, als sie den sogenannten "Fantasy Treasure"-BH präsentieren durfte. Das Schmuckstück hatte einen Wert von rund 2,5 Millionen US-Dollar. Ihr bislang letzter Auftritt für die Marke war im Jahr 2012. Aus ihrer früheren Ehe mit Orlando Bloom (49) stammt ihr ältester Sohn Flynn, der inzwischen 15 Jahre alt ist. Mit ihrem zweiten Ehemann Evan Spiegel (36) hat sie die Söhne Hart, Myles und Pierre. Ein Laufstegcomeback hatte Miranda allerdings erst wenige Wochen zuvor gefeiert – nur eben nicht in Unterwäsche. Ende September 2026 war sie bei der Paris Fashion Week für Stella McCartney (55) über den Catwalk gelaufen.

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Getty Images Miranda Kerr bei der Baby2Baby Gala 2025

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Getty Images Miranda Kerr und Evan Spiegel, Juni 2023

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Getty Images Miranda Kerr und Orlando Bloom, 2013