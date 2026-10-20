"Dick": Megan Thee Stallion bei Victoria's Secret beschimpft

Megan Thee Stallion (31) hat sich bei der Victoria's Secret Fashion Show am 18. Oktober einen Traum erfüllt, den sie schon als Teenagerin hegte. Die Rapperin lief erstmals für die Dessousmarke und durfte zugleich das große Finale der Show bestreiten. In einem glitzernden Spitzen-BH, einem schwarzen String und einem Strumpfhalter präsentierte sie ihre Songs "Her" und "Body". Transparente, verzierte Strümpfe und silberne Engelsflügel rundeten das Bühnenoutfit ab. Tausende Fans feierten den Moment der Musikerin im Netz, doch unter die Begeisterung mischten sich auch heftige Attacken gegen ihren Körper. Diese reihten sich in die Kritik ein, die es dieses Jahr vermehrt für die Auswahl der Models gab. In den sozialen Medien schrieb ein User: "Ich sehe nichts Besonderes, nur eine dicke Frau", ätzte ein User auf X. Andere Kommentatoren beschimpften die Grammy-Gewinnerin dort als "hässlich" und als "H*re". Megan selbst äußerte sich zu den Anfeindungen bislang nicht.

Komplettiert wurde Megans Bühnenlook von silbernen Sandaletten, individuell angefertigten "VS"-Ohrringen und langen blonden Wellen. Schon vor ihrem Laufstegdebüt hatte die Musikerin auf dem pinken Teppich für Aufsehen gesorgt. Dort präsentierte sie sich in einem transparenten Kleid mit tiefem Ausschnitt, das mit Kristallen und lilafarbenen Steinen besetzt war. Dazu kombinierte sie eine auffällige magentafarbene Federstola. Für das Styling zeichnete das Duo Wayman + Micah verantwortlich, unterstützt wurde es dabei von Isiah Ahmad. Bilder des Auftritts und des Teppichlooks verbreiteten sich daraufhin rasant im Netz. Die positiven Stimmen überwogen deutlich. Ein Fan bezeichnete Megans Auftritt auf X als "das BESTE, was sie je ausgesehen hat". Ein anderer Nutzer schwärmte auf der Plattform: "Megan gehört zu einer ganz anderen Kategorie von Schönheit, die erforscht werden sollte."

Für Megan hatte der Auftritt eine ganz besondere persönliche Bedeutung: Bereits als Teenager hatte sie genau von diesem Moment gesprochen. 2011 schrieb die damals 16-Jährige auf Twitter, das heute X heißt: "Ich schwöre, ich werde ein Victoria's-Secret-Model, wenn ich groß bin." Rund 15 Jahre später stand sie nun tatsächlich mit den berühmten Engelsflügeln für die Dessousmarke auf der Bühne. Nach ihrem Debüt tauchte der alte Beitrag prompt wieder auf. Schon im September 2026, als ihr Engagement als Performerin der Show bekannt gegeben worden war, hatten Fans die Nachricht von damals hervorgeholt. Nach dem gelungenen Debüt feierten zahlreiche Nutzer die wahr gewordene Ankündigung in den sozialen Medien. Einige kürten die Musikerin zur "Königin der Manifestation". Andere spielten scherzhaft auf ihre erstaunlich passende Vorhersage aus Jugendtagen an und nannten sie "Megan, die Prophetin".

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Getty Images Megan Thee Stallion auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Megan Thee Stallion bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Megan Thee Stallion performt bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles