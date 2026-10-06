Megan Thee Stallion nannte Daniel am Set immer Harry Potter

Für Rapperin Megan Thee Stallion (31) wurde ein Drehtag zum Fangirl-Moment: Bei den Aufnahmen zur NBC-Comedyserie "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" stand Megan gemeinsam mit Daniel Radcliffe (37) vor der Kamera. Dabei konnte sie den Schauspieler offenbar nur schwer von seiner wohl berühmtesten Rolle trennen. Statt ihn mit seinem richtigen Namen anzusprechen, griff sie am Set einfach auf den Zauberlehrling zurück. "Ich war an diesem Set und habe diesen Mann den ganzen Tag Harry Potter genannt", gestand die Musikerin in einem Interview mit Marie Claire. Zum Glück kam der Scherz bei ihrem Kollegen offenbar gut an: Daniel nahm ihr die humorvolle Anrede überhaupt nicht übel. Im Gegenteil: Laut Megan sorgte Daniel sogar dafür, dass sie sich bei der gemeinsamen Arbeit rundum wohlfühlte.

In der Produktion übernimmt Megan die Gastrolle der Denise, einer frisch geschiedenen Mutter und Briefträgerin. Ihre Figur flirtet mit dem Dokumentarfilmer Arthur Tobin, den Daniel verkörpert. Die Chemie zwischen den beiden Charakteren musste Megan nach eigenen Angaben gar nicht groß schauspielern, denn auch abseits der Kameras verstanden sich die zwei sofort. "Daniel hat dafür gesorgt, dass ich mich so, so, so wohlgefühlt habe. Wir haben uns buchstäblich die ganze Zeit unterhalten und Witze gemacht. Ich glaube, deshalb war die Chemie so gut", schwärmte sie weiter. Der ehemalige "Harry Potter"-Darsteller revanchierte sich mit Komplimenten: "Wir hatten ehrlich gesagt großes Glück, Megan für die Serie zu gewinnen. Normalerweise dauert es ein paar Staffeln, bis so berühmte Menschen wie sie eine Gastrolle übernehmen."

Der Ausflug ins Comedyfach ist für die Rapperin längst kein Neuland mehr. Megan sammelt seit einiger Zeit Schauspielerfahrung und spielte unter anderem in "She-Hulk: Attorney at Law", der Animationsserie "Big Mouth" sowie in "Dicks: The Musical" mit. Auch in der Neuverfilmung von "Mean Girls" aus dem Jahr 2024 hatte sie einen Auftritt. Privat erlebte die Musikerin zuletzt allerdings eine einschneidende Veränderung: Laut OK! trennte sie sich von Klay Thompson. Dabei sprach sie offen über ihre Gefühlslage: "Ich tue nicht so, als wäre ich zu 100 Prozent okay. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie durchgemacht. Ich war noch nie, wirklich nie, in einer solchen Beziehung", erklärte sie. Ihr aktuelles Liebesleben beschrieb sie wie folgt: "Ich denke an überhaupt nichts Romantisches" und "definitiv nicht an irgendeine Beziehung", stellte sie klar.

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Getty Images Megan Thee Stallion bei Paraiso Miami Swim Week 2026

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Getty Images Daniel Radcliffe bei der Vorführung von "Kill Your Darlings" im Metrograph in New York, 05. Oktober 2025

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Getty Images Klay Thompson trifft einen Wurf für die Dallas Mavericks gegen die Sacramento Kings in Dallas.