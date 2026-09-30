Nach Klay-Trennung schwört Megan Thee Stallion der Liebe ab

Etwa fünf Monate ist es her, dass die News über die Trennung von Megan Thee Stallion (31) und Klay Thompson die Runde gemacht haben. Noch immer scheint Megan mit dem Schmerz der Trennung zu kämpfen, wie sie in einem Interview mit Marie Claire nun deutlich macht. "Ich denke an nichts Romantisches. Ich denke definitiv an keine verdammte Beziehung", meinte sie überzeugt. Die Rapperin wolle ihren Schmerz und die Trauer über das Ende der Beziehung nicht verstecken oder überspielen: "Ich tue nicht so, als wäre ich zu 100 Prozent okay. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas durchgemacht. Ich war noch nie, nie, nie in einer solchen Beziehung, wirklich noch nie. Deshalb mache ich mir definitiv für eine lange Zeit keine Gedanken über eine weitere."

Das Liebesaus kam für die Musikerin "so abrupt", dass sie immer noch unter Schock stehe. Doch wie sie jetzt reflektiert, sei sie nicht in einer guten Verfassung für eine neue Beziehung. "Wenn etwas für dich bestimmt ist, wird es einfach sein. Es wird richtig sein. Es wird sich nicht ständig wie Panik anfühlen. Ich glaube, genau darin steckte ich: ständig angespannt. Mein Nervensystem musste sich beruhigen. Ich hatte das Gefühl, rund um die Uhr in Panik zu sein. Ich esse noch immer nicht wieder ganz richtig", meint sie gegenüber dem Magazin. Wenn sie den Heilungsprozess durchgestanden hat, möchte sie mehr auf ihr Bauchgefühl hören, was Beziehungen angeht. "Der Bauch hat immer recht", ist sie sich sicher.

Die Gründe für das Beziehungsaus wurden nie klar kommuniziert. Megan ließ jedoch vor Monaten über ihre Repräsentantin verkünden, dass sie in Zukunft auf Werte wie "Vertrauen, Treue und Respekt" setzen will, da diese während der Beziehung aus ihrer Sicht verletzt wurden. Deswegen wird im Netz gemunkelt, dass Klay die Musikerin möglicherweise betrogen hat. In der zweiten Jahreshälfte 2025 hatten die beiden ihre Liebe noch öffentlich gezeigt: Die Rapperin teilte gemeinsame Fotos und Videos im Netz und verbrachte auch Zeit mit der Familie des Basketballspielers. Sie hatten sich sogar ein gemeinsames Heim angeschafft. Nach dem Aus warf sie ihrem Ex unter anderem starke Stimmungsschwankungen und kalte Füße vor. Er habe ihr ein gemeinsames Leben vorgespielt, obwohl er eigentlich keine Beziehung mehr gewollt habe.

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Getty Images Megan Thee Stallion backstage bei den Tony Awards 2026 im Radio City Music Hall, New York

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Instagram / theestallion Klay Thompson und Megan Thee Stallion, Oktober 2025

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Imago Klay Thompson und Megan Thee Stallion bei der "Pete & Thomas Foundation"-Gala in New York, Juli 2025