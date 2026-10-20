Diese neue Rolle spielt Manuel Cortez bei "Sturm der Liebe"

Am Fürstenhof wird demnächst wieder ordentlich aufgetischt – allerdings nicht ganz ehrlich: Manuel Cortez (47) schlüpft bei Sturm der Liebe in die Kochjacke von Fernando Oliveira, einem gefeierten Küchenchef mit jeder Menge Charme. Voraussichtlich am 5. November 2026 feiert er in Folge 4667 seinen Einstand in der Vorabendserie. Was auf den ersten Blick nach einer Erfolgsgeschichte aussieht, hat jedoch einen Haken: Fernando steckt in einer handfesten Kreativitätskrise und verschweigt das geflissentlich vor seinem Umfeld. Um seinen Status nicht zu verlieren, greift Fernando zu unfairen Mitteln und bedient sich an den Einfällen seines talentierten Kochlehrlings Sinan Ceylan, der von Roberto Capasso verkörpert wird. Dessen Kreationen verkauft der Küchenchef kurzerhand als seine eigenen. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet Manuel nun, warum ihn ausgerechnet diese zwiespältige Figur und der Küchenbösewicht so sehr reizen.

Für Manuel ist sein Küchenbösewicht keineswegs nur schwarz oder weiß. Hinter dem selbstbewussten Auftreten entdeckte der Darsteller nämlich auch jede Menge Unsicherheit. "Wer Angst hat, seinen Platz zu verlieren, fängt manchmal an, Dinge zu tun, die er unter anderen Umständen vielleicht niemals tun würde. Das menschlich zu verstehen, ohne es zu entschuldigen, finde ich als Schauspieler spannend", erklärte er. Bei seiner Darstellung gehe er davon aus, dass sich Fernando selbst keineswegs als Bösewicht sieht. Stattdessen rechtfertige die Figur ihr fragwürdiges Verhalten als Kampf um den eigenen Erfolg. Genau dieser Widerspruch macht die neue Aufgabe für Manuel interessant: "Ich finde es besonders reizvoll, wenn eine Figur charmant sein kann und man trotzdem spürt, dass man ihr vielleicht nicht unbedingt seine Geheimnisse anvertrauen sollte. Das ist eine schöne Gratwanderung."

Fernando darf sich immerhin mit einem Michelin-Stern schmücken – nur neue Gerichte wollen ihm derzeit partout nicht mehr einfallen. Da kommt das Talent des Nachwuchskochs gerade recht. Roberto stößt voraussichtlich am 9. November 2026 in Folge 4669 als Kochlehrling Sinan dazu, also nur wenige Tage nach Manuels Debüt. Damit ist der Zusammenprall zwischen dem ideenlosen Starkoch und dem kreativen Küchentalent programmiert. Zwischen den beiden bahnt sich ein konfliktreiches Arbeitsverhältnis an, schließlich nutzt der Küchenchef die Einfälle des jungen Kochs für den eigenen Ruhm. Für Manuel ist die Rolle eine willkommene Gelegenheit, moralisch fragwürdige Seiten auszuprobieren – solche, die er im echten Leben nach eigener Aussage hoffentlich nicht ausleben würde.

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©ARD/WDR/Christof Arnold Manuel Cortez in der Rolle Fernando Oliveira bei "Sturm der Liebe", ©ARD/WDR/Christof Arnold

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©ARD/WDR/Christof Arnold "Sturm der Liebe": Sinan (Roberto Capasso, M.) bewirbt sich vor Erik (Sven Waasner, r.) bei Fernando (Manuel Cortez, l.), ©ARD/WDR/Christof Arnold

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©ARD/WDR/Christof Arnold Sinan (Roberto Capasso) mit Fernando (Manuel Cortez) in "Sturm der Liebe"