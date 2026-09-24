Manuel Cortez steigt bei Telenovela "Sturm der Liebe" ein

In der Küche des Fürstenhofs wird es im November ordentlich brodeln: Manuel Cortez (47) und Roberto Capasso verstärken als neues Kochduo den Cast der ARD-Telenovela Sturm der Liebe. Wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab, feiert Manuel voraussichtlich am 5. November in Folge 4667 seinen Einstand – er spielt den renommierten Küchenchef Fernando Oliveira. Roberto stößt wenige Tage später hinzu: Er ist voraussichtlich ab dem 9. November in Folge 4669 als Kochlehrling Sinan Ceylan zu sehen. Wie aus der ARD-Pressemitteilung hervorgeht, entwickelt sich zwischen den Neuzugängen ein konfliktreiches Arbeitsverhältnis. Fernando wurde zwar mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, doch inzwischen fehlt ihm die kreative Kraft für neue Gerichte. Diesen Umstand hält der Starkoch jedoch streng geheim und nutzt stattdessen das große Talent seines Lehrlings schamlos aus. Sinans Ideen gibt er kurzerhand als seine eigenen Kreationen aus – ein Konflikt, der zwischen den beiden Figuren für reichlich Spannungen sorgt.

An den Fürstenhof kommt Fernando über Larissa. Der ständige Druck, Gäste und Prüfer mit neuen kulinarischen Höchstleistungen zu beeindrucken, hat seine Kreativität versiegen lassen. Nach außen gibt sich der Küchenchef charmant, temperamentvoll und leidenschaftlich, sein Team führt er aber mit harter Hand – und manipuliert andere, wenn es ihm nützt. "Ich habe die Zeit am Set mit meinen tollen Kolleginnen und Kollegen sowie dem großartigen Team sehr genossen. Meine Rolle als neuer Küchenchef hat super viel Spaß gemacht: temperamentvoll, leidenschaftlich und etwas böse. Was will man mehr?", erklärte der Schauspieler in der ARD-Pressemitteilung. Sinan kommt dagegen als Cousin von Lale an den Fürstenhof und hofft dort auf eine zweite Chance. Sein bisheriges Ausbildungsrestaurant musste schließen, doch er möchte weiterhin Spitzenkoch werden. Sein Talent: Er verbindet bodenständige Gerichte mit internationalen Einflüssen. Dass Fernando genau diese Kreationen als seine eigenen verkauft, verletzt den Lehrling tief.

Dass ausgerechnet diese Kreationen unter fremdem Namen auf der Karte landen, trifft Sinan tief. Im weiteren Verlauf lernt Sinan, sich beruflich wie in der Liebe zu behaupten, Verletzlichkeit zuzulassen und sein altmodisches Rollenverständnis zu hinterfragen. Seine Serienfigur wuchs mit drei Geschwistern in Frankfurt auf und verlor mit sieben Jahren die Mutter bei einem Unfall – seitdem versteckt der sensible Junge seine Gefühle hinter einem betont machohaften Auftreten. Am Fürstenhof wird er nun nicht nur beruflich, sondern auch persönlich herausgefordert. "Meine Rolle ist sehr vielseitig und man kann gespannt sein, was alles in den kommenden Wochen und Monaten passieren wird!", kündigte Roberto in der ARD-Mitteilung an. Der Schauspieler absolvierte von 2019 bis 2022 seine Ausbildung und stand unter anderem für "Tatort Dortmund: Love is Pain" und "Club der roten Bänder – Die neue Generation" vor der Kamera. Manuel wurde als Rokko Kowalski in "Verliebt in Berlin" bekannt und gewann 2013 mit Melissa Ortiz-Gomez (44) die sechste Staffel von Let's Dance.

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©ARD/WDR/Christof Arnold "Sturm der Liebe": Sinan (Roberto Capasso, M.) bewirbt sich vor Erik (Sven Waasner, r.) bei Fernando (Manuel Cortez, l.), ©ARD/WDR/Christof Arnold

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©ARD/WDR/Christof Arnold Manuel Cortez in der Rolle Fernando Oliveira bei "Sturm der Liebe", ©ARD/WDR/Christof Arnold

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©ARD/WDR/Christof Arnold Capasso in der Rolle Sinan Ceylan bei "Sturm der Liebe", ©ARD/WDR/Christof Arnold