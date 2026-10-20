Diese Stars gratulieren Maurice Dziwak zum Promi-BB-Sieg

Nach fast zwei Wochen unter strengster Beobachtung ist Promi Big Brother endlich vorbei – und Maurice Dziwak (28) durfte sich über den Sieg freuen. Auf Instagram teilt die Show ein Video von dem Realitystar, in dem er sich herzlich für all die Unterstützung bedankt und stolz seine gläserne Trophäe hält. Zahlreiche bekannte Gesichter meldeten sich zu Wort und feierten den Realitystar für seinen Triumph. Unter den Gratulanten waren auch mehrere seiner Mitbewohner: Nikola Glumac (30), Martin Angelo und Linda Braunberger (25) ließen es sich nicht nehmen, dem Gewinner öffentlich ihren Respekt zu zollen. Doch das ist noch nicht alles: Auch Laura Maria Lettgen (31), besser bekannt als Laura Blond, Max Bornmann (30), Paul Aubster und Doreen Dietel (52) äußerten sich erfreut zu Maurices Erfolg.

Laura Blond und Max Bornmann hielten sich mit ihren Reaktionen bedeckt und schrieben nur "Glückwunsch!" und "Genau so!" in die Kommentare. Deutlich überschwänglicher fiel die Reaktion von "Make Love, Fake Love"-Bekanntheit Paul Aubster aus. Der Realitystar jubelte: "So verdient. Junge, wie geil." Die wohl emotionalsten Zeilen kamen von Doreen Dietel, die vor allem Maurices Auftreten im Container würdigte. "Ein Löwe muss nicht brüllen, um zu zeigen, wer der König ist! Maurice, du hast mit Herz, Charakter und Stärke überzeugt. Absolut verdient gewonnen", schrieb die Schauspielerin unter dem Post.

Das Finale hatte es in sich. Maurice musste sich gegen Ex-Profiboxer Axel Schulz beweisen. Letztendlich konnte er die meisten Zuschauerstimmen für sich gewinnen – Axel nahm es mit Fassung. Er gab seinem Mitbewohner einen festen Handschlag und eine dicke Umarmung. Maurice konnte es lange nicht fassen, dass er die Show in diesem Jahr tatsächlich gewonnen hatte. Knapp vor dem Einzug ins Duell um den Sieg war zuvor Georgina Stumpf gescheitert – sie musste sich im finalen Voting geschlagen geben und belegte Rang drei. Den vierten Platz sicherte sich Nadja Benaissa (44).

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Promi-BB-Kandidat Axel Schulz 2026

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Joyn Maurice Dziwak nach seinem Krankenhausaufenthalt