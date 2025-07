So sehen die Boys von New Kids on the Block heute aus

Die New Kids on the Block sind zurück auf der Bühne – und wie! Mit ihrer fulminanten "Right Stuff"-Residency in Las Vegas bringen die fünf Kult-Stars Jonathan Knight (56), Jordan Knight (55), Joey McIntyre (52), Donnie Wahlberg (55) und Danny Wood (56) den Glanz früherer Tage zurück – noch immer in coolen Bühnenoutfits mit Lederjacken und der nahezu gleichen Frisur. Die Fans im Dolby Live im Park MGM feiern die Boyband, als wäre es 1990. Überraschungsgäste wie Mitglieder der Backstreet Boys, die ihre eigene Show "Millennium Sphere" in der Wüstenstadt vorbereitet haben, gaben dem Auftakt eine Extraportion Nostalgie. Die Fans sind begeistert von der Bromance der beiden Boybands.

Was die Fans der New Kids besonders bewegt, ist nicht nur die Musik, sondern auch, dass die Band nach 35 Jahren "Step By Step" ein Jubiläumsalbum herausgebracht hat. Die Neuauflage enthält besondere Schätze wie bisher unveröffentlichte Songs, neue Remixes und Live-Tracks. Donnie und Co. blicken stolz auf ihre Karriere zurück, die 1988 mit "Hangin' Tough" startete und sie weltweit berühmt machte. "Step By Step" markierte dann 1990 einen kreativen Höhepunkt der Band und schaffte es an die Spitze der Billboard-Charts. "Es ist ein unglaubliches Geschenk, dass wir diese Songs, die wir als Kinder aufgenommen haben, immer noch singen dürfen – und dass unsere Fans sie 35 Jahre später immer noch so begeistert mit uns feiern", schwärmt Jonathan.

Während die New Kids früher mit Postern in den Jugendzimmern Millionen Teenager-Herzen höher schlagen ließen, haben sie sich heute sichtlich weiterentwickelt – optisch wie persönlich. Von der jugendhaften Boygroup zu gestandenen Entertainern, die mit Freude und Stolz auf ihre Anfänge zurückblicken. In Interviews betonen sie, wie viel sie damals gelernt haben und wie das intensive Tour- und Studioleben ihre Identität geprägt hat. Las Vegas wird durch ihre aktuelle Residency einmal mehr zur Bühne für Erinnerungen und zugleich zum Beweis, dass echte Verbindung zu den Fans niemals aus der Mode kommt.

