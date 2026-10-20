Eric Dane nahm laut Memoiren "jede erdenkliche Droge"

Eric Dane (†53) gewährt auch nach seinem Tod noch einmal erschütternde Einblicke in seine Vergangenheit. In seinen posthum erscheinenden Memoiren "My Book of Days: A Memoir in Moments" spricht der im Februar 2026 verstorbene Schauspieler offen über seinen früheren Drogenkonsum. Wie aus einem Auszug hervorgeht, den People veröffentlichte, experimentierte der Grey's Anatomy-Star in seinen Zwanzigern mit zahlreichen Substanzen. Neben Alkohol und Cannabis konsumierte er demnach unter anderem Heroin, Kokain, Crack, Crystal Meth, LSD, Pilze und Meskalin. Auch verschiedene Schmerzmittel, Beruhigungsmittel und Aufputschmittel gehörten zu seinem damaligen Alltag. Dazu zählten Vicodin, Percocet, OxyContin, Xanax, Valium, Adderall und Ritalin. "Ich glaube nicht, dass es eine Droge gibt, die ich nicht ausprobiert habe", gesteht Eric in dem Buch. Die Memoiren sollen am 3. November 2026 erscheinen und beleuchten unter anderem diese schwierige Phase seines Lebens.

In dem Kapitel beschreibt der Schauspieler seine Zwanziger als eine besonders dunkle Zeit. Zwar habe er damals regelmäßig für Rollen vorgesprochen und gelegentlich auch Engagements erhalten, doch abseits seiner beruflichen Ambitionen habe sich sein Leben vor allem um Drogen gedreht. "Ich wurde high, ich wurde bekifft, ich betrank mich, ich spritzte, ich rauchte Freebase, ich nahm jede erdenkliche Droge", schreibt Eric laut People. Dabei sei die lange Liste der von ihm genannten Substanzen noch längst nicht vollständig. So berichtet er auch von enormen Mengen an Schmerztabletten, die er damals eingenommen habe, und spricht von "handvoll" beziehungsweise "eimerweise" Medikamenten. Darüber hinaus erwähnt er verschiedene Benzodiazepine, Muskelrelaxantien und Aufputschmittel. An anderer Stelle seiner Memoiren schildert der Euphoria-Darsteller einen lebensgefährlichen Moment nach seiner ALS-Diagnose im Jahr 2025. Während eines Familienurlaubs auf Antigua habe er im Wasser plötzlich nicht mehr schwimmen können. Seine damals 14-jährige Tochter Georgia habe ihn schließlich vor dem Ertrinken gerettet.

Eric starb am 19. Februar 2026 im Alter von nur 53 Jahren in Los Angeles. Weniger als ein Jahr zuvor hatte der Schauspieler öffentlich gemacht, dass er an Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS, erkrankt war. Die fortschreitende Erkrankung des Nervensystems beeinträchtigt unter anderem die Muskulatur und kann schließlich auch die Atmung erheblich einschränken. Laut seiner Sterbeurkunde starb Eric an Atemversagen infolge seiner ALS-Erkrankung. In seinen letzten Tagen sollen seine Familie und enge Freunde an seiner Seite gewesen sein. Besonders seine beiden Töchter Billie (16) und Georgia (14) standen für den Schauspieler stets im Mittelpunkt seines Lebens. Die Mädchen stammen aus seiner Ehe mit Rebecca Gayheart (55). Bekannt geworden war Eric vor allem durch seine Rolle als Dr. Mark Sloan in der erfolgreichen Krankenhausserie "Grey's Anatomy".

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Getty Images Eric Dane im April 2022

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Alberto E. Rodriguez / Staff / Getty Images Eric Dane, Schauspieler

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