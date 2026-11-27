Rebecca Gayheart (55) sorgt sich seit dem Tod ihres Ehemanns Eric Dane (†53) besonders um ihre Töchter. Im Interview mit der Bild sprach die Schauspielerin nun über einen Gedanken, der sie seit dem Verlust im Februar nicht mehr loslässt: Sollte auch ihr etwas zustoßen, wären Billie (16) und Georgia (14) ohne Eltern. "Ich glaube, ich denke viel zu oft darüber nach, denn wenn mir etwas passiert, haben sie keine Eltern mehr", gestand sie. Seit Eric an den Folgen seiner ALS-Erkrankung gestorben ist, liegt die Verantwortung für die beiden Teenager allein bei Rebecca. Neben ihrer eigenen Trauer muss sie auch den Mädchen Sicherheit und Halt vermitteln. Wie schwer ihr das mitunter fällt, beschrieb sie offen: "Es fühlt sich an, als würde die Last der Welt auf meinen Schultern liegen. Ich fühle mich sehr allein." Der Verlust hat das Leben der Schauspielerin und ihrer Töchter grundlegend verändert.

Sich daran zu gewöhnen, dass ihre Familie inzwischen aus drei statt vier Menschen besteht, fällt Rebecca nach wie vor schwer. Dennoch versucht sie, Billie und Georgia behutsam durch die Trauer zu begleiten. Über die Gefühle ihrer Töchter und deren persönliche Erinnerungen an Eric möchte sie dabei bewusst nicht öffentlich sprechen. Diese Momente sollen den Mädchen gehören. Von den letzten Tagen an seiner Seite erzählte Rebecca dennoch: Gemeinsam mit Billie und Georgia saß sie in Erics letzten Nächten an seinem Krankenbett. Sie ließen seine Lieblingsmusik laufen und verbrachten die verbleibende Zeit miteinander, um Abschied zu nehmen. "Manchmal denke ich immer noch, es ist ein böser Traum", sagte Rebecca gegenüber der Bild. Auch Monate später fällt es ihr offenbar schwer, die Endgültigkeit seines Todes zu begreifen.

Schon vor Erics Tod hatte Rebecca versucht, ihre Töchter auf den bevorstehenden Verlust vorzubereiten. In einem persönlichen Essay für The Cut schilderte sie im Dezember 2025, wie sie mit Billie und Georgia darüber sprach. Ihr Wunsch war es, den Mädchen für diese schwere Erfahrung möglichst viel innere Stärke mitzugeben. Rebecca und Eric hatten 2004 geheiratet, doch ihre gemeinsame Zeit war auch von Krisen geprägt. Der Schauspieler kämpfte unter anderem mit einer Alkoholsucht. Ihren Töchtern wollten beide trotzdem stets ein liebevolles Zuhause geben. 2018 reichte Rebecca die Scheidung ein, zog ihren Antrag im Jahr 2025 jedoch wieder zurück. Im April desselben Jahres erhielt Eric die Diagnose ALS. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich anschließend rasch. Rebecca stand ihm während dieser Zeit zur Seite und blieb bis zu seinem Tod bei ihm.

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Getty Images Georgia Geraldine Dane, Rebecca Gayheart und Billie Beatrice Dane bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater Complex in Los Angeles

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Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane und Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern Billie und Georgia in Paris

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