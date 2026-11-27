Für Rebecca Gayheart (55) ist der Verlust ihres Ehemanns Eric Dane (†53) bis heute kaum zu begreifen. Der Schauspieler starb am 19. Februar 2026. Seitdem sind rund neun Monate vergangen, doch für seine Witwe fühlt sich sein Tod noch immer nicht real an. Im Interview mit Bild sprach Rebecca jetzt offen über den Schock, der bis heute anhält. "Manchmal denke ich, es ist nur ein böser Traum", gestand die Schauspielerin dem Blatt. Mit diesen Worten zeigt sie, wie schwer es ihr weiterhin fällt, das Geschehene zu akzeptieren. Die Vorstellung, dass ihr Mann nicht mehr zurückkehrt, ist für sie offenbar noch immer kaum greifbar. Mit ihrer offenen Aussage macht Rebecca deutlich, dass sie sich weiterhin in einem schmerzhaften Prozess befindet und das Geschehene emotional noch längst nicht vollständig begreifen kann.

Seit Erics Tod ist im Leben der Familie nichts mehr so, wie es einmal war. Der gewohnte Alltag, den die Angehörigen jahrelang gemeinsam mit dem Schauspieler geteilt haben, existiert in dieser Form nicht mehr. Viele Abläufe und Momente, die früher selbstverständlich waren, sind ohne ihn kaum wiederzuerkennen. Für Rebecca und ihre Liebsten bedeutet das vor allem eines: Sie müssen sich Schritt für Schritt in einem völlig neuen Leben zurechtfinden. Die vertraute Ordnung ist weggebrochen, und an ihre Stelle ist eine Situation getreten, mit der die Familie erst lernen muss, umzugehen. Gerade nach vielen gemeinsamen Jahren dürfte sich dieser Wandel in zahlreichen kleinen Situationen bemerkbar machen. Konkrete Einzelheiten darüber, wie die Familie ihr Leben seit dem Schicksalsschlag organisiert, nennt Rebecca im Gespräch nicht. Ihre wenigen Worte lassen jedoch erkennen, dass es ihr noch immer schwerfällt, den Verlust zu begreifen.

Eric hinterließ neben seiner Frau zwei Kinder: die Töchter Billie und Georgia. Der Verlust trifft damit nicht nur Rebecca als Partnerin, sondern die ganze Familie, deren gemeinsames Leben der Schauspieler über viele Jahre mitgeprägt hatte. Billie hatte zuletzt deutlich gemacht, wie sehr ihr Vater ihr fehlte. An Erics erstem Geburtstag nach seinem Tod hatte sie sich auf Instagram mit liebevollen Worten an ihn gewandt. Der Schauspieler wäre 54 Jahre alt geworden. "Ich liebe dich, alles Gute zum Geburtstag, Dada", schrieb seine Tochter. Wie tief der Schmerz saß, zeigte ein weiterer Satz: "Ich vermisse dich mehr, als ich es mir je hätte vorstellen können." Rebecca hatte an diesem besonderen Tag ebenfalls an Eric erinnert. In ihrer Story teilte sie ein älteres Schwarz-Weiß-Foto aus dem Familienalbum. Darauf hielt der Schauspieler seine damals noch kleinen Töchter Billie und Georgia auf dem Arm.

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Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane in Los Angeles, Juni 2017

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Getty Images Rebecca Gayheart, Eric Dane, ihre gemeinsamen Töchter, Kimberly Van Der Beek und James Van Der Beek auf Chrysalis Butterfly Ball in Los Angeles, 2017

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