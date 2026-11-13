Eric Dane (†) erfuhr erst Jahre später, wie sein Vater starb

Eric Dane (†53) war gerade einmal sieben Jahre alt, als er seinen Vater verlor. Was damals wirklich passiert war, blieb ihm aber lange verborgen: Erst drei Jahre später erfuhr der spätere Schauspieler, dass sein Vater sich das Leben genommen hatte. In seinen Memoiren "My Book of Days: A Memoir in Moments", die nach seinem Tod erschienen sind, blickt Eric auf diesen Moment seiner Kindheit zurück. In seinen Memoiren erinnert er sich an den Moment, in dem seine Mutter ihm vom Tod seines Vaters erzählte und anschließend die Fassung verlor. Welche Gefühle diese Nachricht in ihm auslöste, beschreibt er auf bewegende Weise: "Ich will schreien. Ich will explodieren. Ich will meine Faust durch die Wand schlagen. Ich will die verdammte Küche zerlegen. Aber ich sage nichts. Ich behalte alles für mich." Eric schluckte seine Gefühle damals herunter, statt sie herauszulassen.

Der Grund für sein Schweigen: Eric hatte seiner Mutter versprochen, stark zu bleiben. Daran wollte er sich trotz aller Wut und Verzweiflung halten. Nach außen ließ er sich deshalb nichts anmerken und redete sich ein, "stark wie Stahl" zu sein. Erst mit zehn Jahren begann er nach und nach zu verstehen, was tatsächlich zum Tod seines Vaters geführt hatte. Wer ihm die Wahrheit damals erzählte, konnte Eric später nicht mehr genau sagen. Möglicherweise war es seine Mutter, sein Cousin oder sogar ein Mitschüler. Er vermutete, dass sein Vater zum Zeitpunkt seines Suizids unter Alkoholeinfluss gestanden hatte. "Ich denke immer wieder: Gott, er muss sich so allein, so hilflos gefühlt haben", schreibt er in seinem Buch. Damals ließ er die erschütternden Details jedoch nicht an sich heran. Rund 30 Jahre lang habe er so getan, als hätte ihn der frühe Verlust nicht geprägt. Seinen emotionalen Selbstschutz nannte er einen "Panzer".

Am 19. Februar 2026 verstarb Eric im Alter von 53 Jahren an den Folgen seiner ALS-Erkrankung. Nach Angaben seiner Familie war er in seinen letzten Tagen von engen Freunden, seiner Ehefrau und seinen beiden Töchtern Billie und Georgia umgeben. Seine beiden Mädchen bedeuteten ihm alles und standen stets im Mittelpunkt seines Lebens. In seinen Memoiren, die er während seiner Krankheit verfasste, richtet er auch persönliche Abschiedsworte und Ratschläge an die Teenager. Außerdem teilt er darin den schmerzhaften Gedanken, sie später nicht zum Traualtar begleiten zu können. Neben dem Buch nahm der Euphoria-Darsteller vor seinem Tod auch eine emotionale Netflix-Dokumentation auf, die seiner Familie nach seinem Ableben gezeigt werden konnte. Während seiner Erkrankung setzte er sich zudem dafür ein, dass ALS mehr Aufmerksamkeit bekommt und stärker erforscht wird.

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Getty Images Eric Dane, Schauspieler

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Getty Images Eric Dane im Juni 2025

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