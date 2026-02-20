Nach Kampf mit ALS: Eric Dane ist mit 53 Jahren gestorben

Eric Dane (†53) ist tot. Der aus der Kultserie Grey's Anatomy bekannte Schauspieler ist gestern im Alter von nur 53 Jahren in Los Angeles an den Folgen seiner ALS-Erkrankung gestorben, wie das Magazin People berichtet. "Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem tapferen Kampf gegen ALS verstorben ist. Seine letzten Tage verbrachte er im Kreise seiner engsten Freunde, seiner treuen Ehefrau und seiner beiden wunderschönen Töchter Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren", heißt es in einem Statement seiner Familie. Vor knapp zehn Monaten, im April 2025, hatte der Serienstar seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht.

Trotz der schweren Erkrankung, die unter anderem zu eingeschränkter Mobilität und Sprachstörungen führt, stand Eric bis zuletzt vor der Kamera. Im Herbst 2025 spielte er in der Serie "Brilliant Minds" die Rolle eines an ALS erkrankten Feuerwehrmanns und machte damit auf die Nervenkrankheit aufmerksam. In einem emotionalen Interview mit Diane Sawyer (80) im Sommer 2025 sprach er offen über seinen Gesundheitszustand: "Ich werde diese drei Buchstaben nie vergessen. ALS. Es trifft mich in der Sekunde, in der ich aufwache. Es ist kein Traum." Seine größte Sorge galt seinen Töchtern Billie und Georgia: "Das Risiko ist groß, dass ich meinen Töchtern genommen werde, während sie noch sehr jung sind", sagte der Schauspieler damals. In einem Video, das auf TikTok geteilt wurde, erklärte er: "Ich habe zwei Töchter zu Hause. Ich möchte sie das College abschließen sehen, sie heiraten sehen, vielleicht sogar Enkelkinder haben. Ich möchte bei all dem dabei sein, also werde ich bis zum letzten Atemzug kämpfen."

Eric und seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) hatten ursprünglich ihre Scheidung eingereicht. Sie stellte 2018 nach 14 Jahren Ehe den Antrag, doch im März 2025 sagte das Paar die Trennung ab, um in der schweren Zeit als Familie füreinander da zu sein. Mit Rebecca hat Eric seine beiden Töchter Billie und Georgia, die mittlerweile 15 und 14 Jahre alt sind. Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle als Dr. Mark Sloan in "Grey's Anatomy" bekannt, wo er die Herzen der Fans eroberte. Zuletzt war er auch in der Serie "Euphoria" zu sehen.

Getty Images Eric Dane, Juni 2025

Patrick Dempsey und Eric Dane am Set von "Grey's Anatomy"

