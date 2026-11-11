Eric Danes Tochter schickt bewegende Worte in den Himmel

Eric Danes (†53) Tochter Billie hat zum ersten Geburtstag ihres Vaters nach seinem Tod bewegende Worte gefunden. Der Schauspieler wäre am Montag 54 Jahre alt geworden. Auf Instagram wandte sich die 16-Jährige direkt an ihren Papa: "Ich liebe dich, alles Gute zum Geburtstag, Dada." Wie sehr sie der Verlust noch immer schmerzt, machte sie in ihrem Beitrag ebenfalls deutlich. "Ich vermisse dich mehr, als ich es mir je hätte vorstellen können", gestand die Teenagerin. Eigentlich hätte die Familie diesen besonderen Tag gemeinsam mit Eric verbringen sollen. Stattdessen blieb Billie, ihrer 14-jährigen Schwester Georgia und ihrer Mutter Rebecca Gayheart (55) in diesem Jahr nur, ihm liebevolle Grüße in den Himmel zu schicken.

Auch Rebecca erinnerte an Erics Geburtstag an ihn und teilte in ihrer Instagram-Story einen Einblick in ihr Familienalbum. Zu sehen ist ein älteres Schwarz-Weiß-Foto: Der Schauspieler trägt darauf kein Oberteil und hält seine damals noch kleinen Töchter Billie und Georgia auf dem Arm. Die beiden Mädchen kuscheln sich dabei eng an ihren Vater. Unterlegt hatte Rebecca die Aufnahme mit dem Song "DADZ LOVE" von Justin Bieber (32).

Eric war am 19. Februar 2026 gestorben. Knapp ein Jahr zuvor hatte der Grey's Anatomy-Star seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht. Bei der Krankheit handelt es sich um eine unheilbare Erkrankung des Nervensystems. Wie es der Familie seit dem Verlust geht, verriet Rebecca Ende September im Gespräch mit dem Magazin People. "Wissen Sie, wir halten durch. Es ist definitiv eine schwierige Zeit, aber wir geben unser Bestes", erzählte sie damals.

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Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane und Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern Billie und Georgia in Paris

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Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane posiert mit seinen Töchtern

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