"Essstörung": Eric Sindermann über harte Fame-Fighting-Diät

Mit durchtrainiertem Oberkörper und sichtbarem Sixpack stieg Eric Sindermann (38) am vergangenen Samstag bei Fame Fighting in den Ring. Doch der Weg zu dieser Form hatte seinen Preis – das machte der Realitystar kurz vor seinem Duell gegen Diogo Sangre (32) im Promiflash-Interview deutlich. Neben einem harten Trainingsprogramm bestimmten vor allem massive Einschränkungen beim Essen seinen Alltag. Auch sein Privatleben habe unter der drastischen Vorbereitung gelitten: Eric zog sich zeitweise aus seinem sozialen Umfeld zurück und sagte Treffen sowie Feiern ab. Sein gesamter Tagesablauf war darauf ausgerichtet, Gewicht zu verlieren und seinen Körper für den Ring in Form zu bringen. Sportlich zahlte sich die entbehrungsreiche Zeit am Ende allerdings nicht aus – Eric musste sich Diogo geschlagen geben. Die Niederlage änderte jedoch nichts daran, dass er bei den Zuschauern mit seiner körperlichen Verwandlung für Aufsehen sorgte.

Wie extrem die vergangenen Wochen für ihn waren, machte Eric im Gespräch sehr deutlich. Auf die Frage nach seinem Weg zur Topform antwortete er gegenüber Promiflash: "Ja, willkommen Essstörung, kann ich nur sagen. Also wenn ich das ein ganzes Jahr durchziehen müsste, ich glaube, dann würde es nicht anders sein. So einen Körper kann man nicht erreichen, indem man normal lebt." Eric erzählte weiter, dass er Familienfeiern und Treffen mit Freunden kurzerhand ausfallen ließ. Essen, "was Spaß macht", war ohnehin gestrichen. Sein Fazit fiel entsprechend ehrlich aus: "Und jeder, der mir was anderes erzählt, der lügt einfach. Also für den Kampf heute Abend war es geil, aber ich werde höchstwahrscheinlich 15 kg wieder zunehmen. Und ich will auch ganz gerne wieder normal leben, ja", erklärte er im Promiflash-Interview. Nach dem Kampfabend möchte Eric seinen Alltag demnach nicht länger derart streng gestalten.

Wie groß der Druck tatsächlich war, hatte sich schon vor dem offiziellen Wiegen gezeigt. Laut Bild soll Eric sechs Tage vor dem offiziellen Wiegen noch 98 Kilogramm auf die Waage gebracht haben. Für ihr Duell hatten er und Diogo allerdings ein Höchstgewicht von 92 Kilogramm vereinbart. Dem Realitystar blieben somit weniger als eine Woche, um weitere sechs Kilogramm loszuwerden und die festgelegte Grenze einzuhalten. Das offizielle Wiegen fand am 16. Oktober 2026 statt und bildete den Abschluss einer ohnehin extrem strengen Vorbereitungsphase. Nach intensivem Training und einer bereits stark eingeschränkten Ernährung musste Eric damit auf der Zielgeraden noch einmal besonders viel Gewicht reduzieren. Erst danach konnte er wie geplant zum Duell antreten. Seinen durchtrainierten Körper präsentierte er schließlich beim Kampfevent, doch die kurzfristige Abnahme und die vorausgegangenen Entbehrungen wurden nicht mit einem Sieg belohnt: Diogo setzte sich im Ring gegen Eric durch.

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Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann mit Sixpack

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Imago Eric Sindermann bei Fame Fighting 4 in der Grugahalle in Essen am 17.10.2026

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Imago Eric Sindermann, Oktober 2025