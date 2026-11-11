Eric Sindermann reicht nach Leak Strafanzeige gegen Redo ein

Die Freundschaft zwischen Eric Sindermann (38) und René "Redo" Dost (58) ist Geschichte. Der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Star hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen den Promi Big Brother-Bewohner und Gastronomen erstattet. Gemeldet habe er sich bei der Polizei im Berliner Stadtteil Weißensee. "Wenn ein angeblicher Freund ein persönliches, vertrauliches Telefonat livestreamt, veröffentlicht, was am Ende des Tages noch vervielfältigt wurde, hat das natürlich für mich erhebliche Konsequenzen", erklärt Eric seine Beweggründe auf Instagram.

Wie der ehemalige Handballspieler berichtet, hatte der Vorfall berufliche Folgen für ihn. "Ich habe gestern Abend noch eine außerordentliche fristlose Kündigung meines Managementvertrags erhalten, was für mich erhebliche finanzielle Einbußen bedeutet", schilderte Eric in einem Video. Was während des Telefonats gesagt wurde, erläutert der Influencer nicht näher. In einem weiteren Clip entschuldigte er sich aber bei Christian Lell (42) vor ein paar Tagen für seine Wortwahl. Nach Erics Darstellung soll René später behauptet haben, er habe selbst nichts von einer Aufnahme gewusst. Das reicht dem Content Creator nicht: "Ich bin überhaupt nicht der Typ, der wegen jeder Sache gleich zur Polizei rennt oder eine Anzeige erstattet. Aber irgendwo hört der Spaß auch auf!"

Mit "Promi Big Brother"-Bewohner Christian Lell wurde Eric schon vor der Show in Verbindung gebrach. Der ehemalige Fußballprofi hatte vor drei Wochen aber klargestellt, dass Eric weder sein Manager noch sein Mentor gewesen sei. In einem Pressegespräch, an dem auch Promiflash teilgenommen hatte, erklärte Christian: "Der Eric hatte mich zu 'Promi Big Brother' vermittelt. Ich hatte eine Realitykarriere gar nicht auf dem Schirm, das muss ich ihm auch lassen." Für Christian war die Vermittlung jedoch eine rein geschäftliche Angelegenheit gewesen. Eric hatte sich zuvor öffentlich als sein Manager beziehungsweise Realityberater präsentiert.

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Imago Eric Sindermann im Interview mit Promiflash, Oktober 2026

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Imago René Redo beim Promi Big Brother Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf, September 2026

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