Etwa Emma? Umut Tekin wehrt sich gegen Vorwürfe seiner Ex

Umut Tekin (29) hat offenbar endgültig genug! Mitten in der Nacht meldet sich der Realitystar mit einer Reihe von Instagram-Storys zu Wort und holt zu einem Rundumschlag aus. Dabei scheint er sich vor allem gegen seine Ex-Freundin Emma Fernlund (25) zu richten, die zuvor selbst Reaktionen auf seinen aktuellen Auftritt bei Couple Challenge veröffentlicht hatte. Ihren Namen nennt Umut zwar kein einziges Mal, doch der zeitliche Zusammenhang legt nahe, dass seine Worte an sie gerichtet sein könnten. Offenbar stören ihn insbesondere Vorwürfe, die ihn als toxischen, kontrollierenden oder narzisstischen Partner darstellen. Dieses Bild von sich möchte der TV-Star nicht länger hinnehmen. Zwar räumt er ein, während der Beziehung selbst Fehler gemacht zu haben, doch auf diese negativen Eigenschaften will er sich nicht reduzieren lassen. Wie sehr ihn die anhaltenden Diskussionen beschäftigen, macht er schließlich mit einer deutlichen Ansage klar: "Irgendwann muss auch mal Schluss sein."

Vor allem den Vorwurf, er habe seine Ex-Freundin kontrolliert und von sozialen Kontakten ferngehalten, will Umut nicht auf sich sitzen lassen. Seiner Darstellung zufolge habe gerade er regelmäßig vorgeschlagen, Freunde zu treffen oder etwas zu unternehmen. Seine damalige Partnerin habe hingegen lieber zu Hause bleiben und sich auf ihr Business konzentrieren wollen. Auch die angebliche Geschichte über ein Ultimatum ihrer Familie stellt der Realitystar infrage. Mit ihren Eltern habe er sich immer gut verstanden. Was innerhalb der Familie besprochen wurde, wolle er allerdings nicht beurteilen und die Eltern aus dem Streit heraushalten. Zudem kritisiert Umut veröffentlichte Screenshots, die seiner Meinung nach ein einseitiges Bild vermitteln und aus dem Zusammenhang gerissen seien. Seine Follower fordert er auf, auch die Aussagen seiner Ex kritisch zu hinterfragen.

Ob Umut mit seinen Aussagen tatsächlich Emma Fernlund meint, bestätigt er nicht. Ein früherer Streit deutet allerdings darauf hin. Vor etwa sechs Wochen hatte seine aktuelle Partnerin Lena Goldstein Emma öffentlich aufgefordert, sich nicht länger über das Paar zu äußern oder in dessen Beziehung einzumischen. Nun behauptet Umut, seine Ex habe noch in diesem Jahr den Kontakt zu ihm gesucht und sich bei den Reality Awards über ihr Wiedersehen gefreut. Auch nach der Trennung habe sie ihm angeblich gesagt, wie sehr sie ihn vermisse und dass ihr inzwischen bewusst geworden sei, wie viel er für sie getan habe. Für den Realitystar selbst ist die frühere Beziehung nach eigenen Angaben längst Geschichte. Er wolle sich lieber auf sein eigenes Leben und seine persönlichen Ziele konzentrieren. Bei seiner ehemaligen Partnerin hat Umut hingegen offenbar den Eindruck, dass sie mit der Vergangenheit noch nicht vollständig abgeschlossen habe.

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Imago Umut Tekin beim Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" in Köln am 08.04.2026

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn